Российский производитель фанеры предупредил о росте цен для Европы
Постоянные пошлины на импорт березовой фанеры Еврокомиссия может ввести в декабре, в этом случае российские поставщики готовы повышать цены. Решение о замене временных «антидемпинговых» пошлин на постоянные будет принято до 11 декабря, сообщает РБК со ссылкой на материалы дела о расследовании низких цен на российскую фанеру, инициированном европейским Консорциумом деревообрабатывающей промышленности (Woodstock Consortium).
Ростом цен на фанеру в Европе пригрозила, в частности, компания Алексея Мордашова «Свеза». Представитель производителя заявил, компания не занимается демпингом, а рынок фанеры глобален и высококонкурентен. В случае введения пошлин поставки фанеры продолжатся, так как у Европы нет «ни технической, ни сырьевой базы».
«Российская фанера все равно будет на него поставляться. Правда, теперь уже по более высоким ценам, что неизбежно приведет к повышению стоимости продукции наших европейских клиентов и снижению ее конкурентоспособности в границах ЕС и на мировом рынке», — сообщили изданию в «Свезе».
В компании отметили, что европейские покупатели совместно с Россией будут бороться за отмену пошлины.
Временные пошлины были введены Еврокомиссией в июне 2021 г. сроком на полгода. Размер постоянной пошлины составит от 15 до 15,9% от стоимости фанеры, говорится в материалах дела.
По данным Еврокомиссии, доля поставок из России на рынке Европы увеличилась с 46% в 2017 г. до 56% в 2020 г. В 2019 г. в денежном выражении импорт березовой фанеры из России составил 145 млн евро, в 2020 г. — 95 млн евро. В Европе пришли к выводу, что российские компании постепенно занижали цены на фанеру на 10% — с 646 до 584 евро за тонну с 2017 г. до весны 2021 г.
В пресс-службе Минэкономразвития РБК сообщили, что ведомство участвует в расследовании ЕС в отношении российской фанеры с самого его начала. В случае если Еврокомиссия решит ввести постоянные пошлины, Минэкономразвития намерено проанализировать это решение на предмет возможного обжалования.