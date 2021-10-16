Российский производитель фанеры предупредил о росте цен для Европы

По данным Еврокомиссии, доля поставок из России на рынке Европы увеличилась с 46% в 2017 г. до 56% в 2020 г. В 2019 г. в денежном выражении импорт березовой фанеры из России составил 145 млн евро, в 2020 г. — 95 млн евро. В Европе пришли к выводу, что российские компании постепенно занижали цены на фанеру на 10% — с 646 до 584 евро за тонну с 2017 г. до весны 2021 г.