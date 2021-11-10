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Бизнес

Титов предложил снять ограничения с ресторанов с привитым персоналом

Ведомости

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отменять ограничения в регионах по заполняемости залов и времени работы ресторанов, в которых привито 90% сотрудников.

«Логики в комплексе ограничений немного. Если 90% штата в ресторане привиты, санитарные противоэпидемические нормы полностью соблюдаются, то надо отменять ограничения по рассадке и времени работы», — заявил Титов в среду, 10 ноября, в ходе встречи с представителями отрасли (цитата по ТАСС).

Титов также считает, что до конца года необходимо ввести дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса. Среди возможных решений он назвал реструктуризацию задолженности, отсрочку налогов за IV квартал и отсрочку арендной платы для юрлиц, арендующих государственную и муниципальную собственность.

Кроме того, он предложил перевести программу льготного кредитования «ФОТ 3.0» на принцип субсидирования (делать кредиты невозвратными, если заемщик выполнил условие по сохранению штата). Ставка кредита по «ФОТ 3.0» составляет 3%, при этом ключевое условие участия в программе — сохранение численности сотрудников на уровне не ниже 90% от изначального.

Омбудсмен предлагал президенту России Владимиру Путину включить крупные сети общепита в программу субсидирования зарплат еще в начале ноября. По мнению Титова, поддержку нужно оказать тем компаниям, чья выручка за период новых ограничений упала более чем на 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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