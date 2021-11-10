Титов предложил снять ограничения с ресторанов с привитым персоналом

Кроме того, он предложил перевести программу льготного кредитования «ФОТ 3.0» на принцип субсидирования (делать кредиты невозвратными, если заемщик выполнил условие по сохранению штата). Ставка кредита по «ФОТ 3.0» составляет 3%, при этом ключевое условие участия в программе — сохранение численности сотрудников на уровне не ниже 90% от изначального.