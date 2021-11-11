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Coca-Cola начала патентный спор с производителем «Напитков из Черноголовки»

Ведомости

Coca-Cola (производитель Fanta) потребовала отозвать регистрацию товарных знаков Fantola, которые принадлежат ГК «Аквалайф», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы коллегии по патентным спорам Роспатента. Коллегия рассмотрит вопрос о правомерном использовании товарных знаков 18 ноября. 

«Аквалайф» выпускает под брендом Fantola сладкую газировку, шоколад, чипсы и попкорн. Компания также производит «Напитки из Черноголовки». По данным аналитиков Euromonitor International, доля «Напитков из Черноголовки» в России составляет 4,6%, Fanta — 3,3%. Данных по бренду Fantola нет. На первом месте — Coca-Cola с 19,2%. 

В Coca-Cola изданию пояснили, что компания обратилась в коллегию из-за предполагаемого сходства до степени смешения товарных знаков с брендом Fanta, который охраняется с 1966 г. В «Аквалайф» не предоставили комментарий. 

Эксперты сообщили, что транснациональные компании отслеживают появление на рынке, по их мнению, «паразитирующих» на их брендах торговых знаков. Бренды в портфеле Coca-Cola — ее главные активы, поэтому компания их защищает. У компании достаточно высокие шансы на победу в споре, потому что претензии есть к тексту, а не к географическим элементам или таре, которые у Fanta и Fantola различаются. 

Если Coca-Cola выиграет спор, «Аквалайф» лишится возможности выпускать свой напиток. В случае если компания проигнорирует это решение, то Coca-Cola сможет потребовать компенсацию, пояснили изданию эксперты. Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин заявил, что «Аквалайф» сможет сохранить бренд Fantola, если элемент Fanta будет признан в России общеупотребимым для обозначения группы товаров. Такая ситуация ранее произошла со словом Cola.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных