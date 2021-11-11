Coca-Cola начала патентный спор с производителем «Напитков из Черноголовки»

Эксперты сообщили, что транснациональные компании отслеживают появление на рынке, по их мнению, «паразитирующих» на их брендах торговых знаков. Бренды в портфеле Coca-Cola — ее главные активы, поэтому компания их защищает. У компании достаточно высокие шансы на победу в споре, потому что претензии есть к тексту, а не к географическим элементам или таре, которые у Fanta и Fantola различаются.