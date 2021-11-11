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Reuters: Evergrande вновь избежала дефолта по облигациям

Ведомости

China Evergrande Group вновь удалось избежать дефолта. Компания выплатила $148 млн держателям облигаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

По данным агентства, Evergrande выплатила просроченные платежи по трем облигациям клиентам клиринговой компании Clearstream. 10 ноября наступил срок окончания 30-дневного льготного периода по выплате облигаций, и если бы компания не смогла погасить данный долг, это бы означало ее дефолт. 

Это уже третий раз, когда Evergrande удается избежать дефолта, в последний раз компания провела выплаты по облигациям в $45 млн в октябре. 

China Evergrande оказалась на грани банкротства и сейчас ведет переговоры о реструктуризации долга с инвестбанками и кредиторами. Ситуация вокруг Evergrande спровоцировала дефолты по офшорным облигациям, понижение кредитных рейтингов некоторых других девелоперов и распродажи компаниями акций и облигаций. Во вторник, 9 ноября, Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг крупного застройщика Kaisa до CCC- из-за высоких кредитных рисков.

Текущие проблемы на китайском рынке недвижимости могут быть чреваты последствиями для американской экономики, предупредила ранее Федеральная резервная система (ФРС) США. 

ФРС ссылается на высокий уровень задолженности китайских компаний и региональных властей, а также существенную долговую нагрузку на финансовый сектор, особенно в малых и средних банках. В этих условиях повышенное внимание китайских регуляторов к закредитованным организациям может вызвать проблемы у компаний с высокой долговой нагрузкой, особенно в секторе недвижимости. 

Evergrande находится на грани дефолта в том числе из-за резкого падения продаж, а также неспособности компании выполнять свои обязательства перед поставщиками и клиентами. Только в августе продажи сократились на 13%. Компания уведомляла, что вскоре не сможет выплачивать проценты кредиторам, еще в сентябре этого года, но до сих пор ей удавалось осуществлять пролонгацию. Bloomberg сообщал, что «любой неупорядоченный сценарий» с Evergrande – это угроза всей китайской финансовой системе. «Крах Evergrande станет самым большим испытанием, с которым финансовая система Китая столкнется за последние годы», – комментировал агентству главный экономист Capital Economics по Азии Марк Уильямс. 

По заявлению Evergrande, компания наняла подразделение американского инвестиционного банка Houlihan Lokey Inc., специализирующееся на работе по реструктуризации. Кроме него консультировать застройщика будет гонконгская Admiralty Harbour Capital Ltd. Эти консультанты наняты, чтобы помочь компании решить проблемы с кредиторами и попытаться реструктуризировать долги и отсрочить платежи. Ситуация осложняется еще и дольщиками. Число клиентов, которые инвестировали в объекты Evergrande, но еще не получили квартиры, по данным Bloomberg, равно 1,5 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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