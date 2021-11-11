Силуанов не видит риска роста внутренних цен на металлы из-за НДПИ для металлургов
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что введение акциза на сталь и плавающего налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду не приведет к росту цен на внутреннем рынке, передает «Интерфакс».
«Цены в целом на внутреннем рынке нашем, да и других стран, зависят от спроса и предложения мировых цен на эту продукцию. Поэтому вопрос введения НДПИ будет использоваться компаниями, если они вложат это в цену, нам будет проще завозить импортный товар, потому что цены примерно одинаковые, различаются, исходя из транспортной составляющей. Поэтому, по нашим расчетам, введение НДПИ и акциза не приведет к росту цен на продукцию. Мы в законе по акцизам специально такую норму прописали», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе пленарного заседания.
Силуанов также отметил, что по оценкам экспертов, мировые цены на продукцию металлургии «будут приходить в нормальные позиции».
В сентябре этого года правительство одобрило акциз на сталь, а также повышение НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и удобрения. Все эти нововведения вступают в силу с 1 января 2022 г. Повышение НДПИ для металлургов заменят действующие с августа 2021 г. экспортные пошлины на сталь и цветные металлы.
В 2022–2024 гг. правительство планирует дополнительно привлечь в бюджет более 500 млрд руб. Основная суть законодательных изменений – привязка НДПИ к котировкам на это сырье на мировых рынках. В ходе дискуссий между правительством и бизнесом были найдены компромиссные варианты ставки НДПИ при добыче железной руды – 4,8% (вместо предлагаемых Минфином 5,5%) и ставки акциза на жидкую сталь – 2,7% (вместо 3%). Соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в Налоговом кодексе, был внесен правительством в Госдуму 30 сентября.
В конце октября ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские металлургические компании) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить срок действия повышенной налоговой нагрузки периодом 2022–2024 гг. В письме «Русская сталь» указывала, что на совещании бизнеса с правительством 23 сентября рост ставок НДПИ и введение акциза на сталь рассматривались как временная мера для дополнительных изъятий в бюджет. Но во внесенном в Госдуму по итогам совещания законопроекте сроки действия нового механизма не оговариваются, указывает «Русская сталь».