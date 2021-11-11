Силуанов не видит риска роста внутренних цен на металлы из-за НДПИ для металлургов

«Цены в целом на внутреннем рынке нашем, да и других стран, зависят от спроса и предложения мировых цен на эту продукцию. Поэтому вопрос введения НДПИ будет использоваться компаниями, если они вложат это в цену, нам будет проще завозить импортный товар, потому что цены примерно одинаковые, различаются, исходя из транспортной составляющей. Поэтому, по нашим расчетам, введение НДПИ и акциза не приведет к росту цен на продукцию. Мы в законе по акцизам специально такую норму прописали», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе пленарного заседания.