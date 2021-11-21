«Роснано» обсудило с кредиторами способы избежания «негативных сценариев»

В госкорпорации «Роснано» рассказали о встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций, с которыми компания обсудила финансовые результаты и возможные сценарии реструктуризации долгов. 19 ноября торги на Мосбирже выпусками облигаций «Роснано» на общую сумму более 70 млрд руб. были приостановлены.