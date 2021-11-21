«Роснано» обсудило с кредиторами способы избежания «негативных сценариев»
В госкорпорации «Роснано» рассказали о встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций, с которыми компания обсудила финансовые результаты и возможные сценарии реструктуризации долгов. 19 ноября торги на Мосбирже выпусками облигаций «Роснано» на общую сумму более 70 млрд руб. были приостановлены.
«Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», — говорится в сообщении «Роснано».
В компании добавили, что планируют продолжать диалог с кредиторами, а информация о дальнейших мерах будет доведена «по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств».
По данным финансовой отчетности за первое полугодие 2021 г., госкорпорация рассматривает вопрос о предоставлении дополнительного финансирования «на обслуживание долга и для осуществления финансово-хозяйственной деятельности».
В ноябре госкорпорация сообщила о шестикратном росте выручки до 22,2 млрд руб. за девять месяцев 2021 года в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года.