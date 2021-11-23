Глава «Сибура» назвал основную проблему нефтехимического рынка

Он отметил, что цена «входящего сырья», которое закупает «Сибур Холдинг», вырастет на несколько десятков процентов, что приведет к росту себестоимости компании. В этом году цены на нефтехимическую продукцию выше, чем в 2020 г., но ниже, чем в 2018 г., при этом стоимость сырья гораздо выше, чем в 2019 и 2020 гг., но на уровне 2018 г. Конов заявил, что компания стала бенефициаром с точки зрения продаж и цен на продукцию, однако себестоимость производства товара также выросла.