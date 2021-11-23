Глава «Сибура» назвал основную проблему нефтехимического рынка
«Основное зло — и это справедливо как для нас, так и для потребителя — не некий абсолютный уровень цен, а скорость и частота их изменений. Когда цены месяц к месяцу растут и падают на 30%, это плохо», — заявил Конов.
В 2021 г. перебои в производстве в США, авария на заводе подготовки конденсата газа к транспорту «Газпрома» в Новом Уренгое и форс-мажоры в Европе привели к рекордному росту цен на газ. «В результате многолетняя устоявшаяся система сбоит. Это проявляется в гиперволатильности цен на продукцию, приводит к аномальной стоимости доставки из одной географии в другую. Вся мировая торговля в этом смысле подорвана», — пояснил Конов.
Он отметил, что цена «входящего сырья», которое закупает «Сибур Холдинг», вырастет на несколько десятков процентов, что приведет к росту себестоимости компании. В этом году цены на нефтехимическую продукцию выше, чем в 2020 г., но ниже, чем в 2018 г., при этом стоимость сырья гораздо выше, чем в 2019 и 2020 гг., но на уровне 2018 г. Конов заявил, что компания стала бенефициаром с точки зрения продаж и цен на продукцию, однако себестоимость производства товара также выросла.