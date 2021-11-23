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Глава «Сибура» назвал основную проблему нефтехимического рынка

Ведомости

Основная проблема рынка нефтехимии в 2021 г. — это скорость и частота изменения цен, заявил в интервью РБК председатель правления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов.

«Основное зло — и это справедливо как для нас, так и для потребителя — не некий абсолютный уровень цен, а скорость и частота их изменений. Когда цены месяц к месяцу растут и падают на 30%, это плохо», — заявил Конов.

В 2021 г. перебои в производстве в США, авария на заводе подготовки конденсата газа к транспорту «Газпрома» в Новом Уренгое и форс-мажоры в Европе привели к рекордному росту цен на газ. «В результате многолетняя устоявшаяся система сбоит. Это проявляется в гиперволатильности цен на продукцию, приводит к аномальной стоимости доставки из одной географии в другую. Вся мировая торговля в этом смысле подорвана», — пояснил Конов. 

Он отметил, что цена «входящего сырья», которое закупает «Сибур Холдинг», вырастет на несколько десятков процентов, что приведет к росту себестоимости компании. В этом году цены на нефтехимическую продукцию выше, чем в 2020 г., но ниже, чем в 2018 г., при этом стоимость сырья гораздо выше, чем в 2019 и 2020 гг., но на уровне 2018 г. Конов заявил, что компания стала бенефициаром с точки зрения продаж и цен на продукцию, однако себестоимость производства товара также выросла. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных