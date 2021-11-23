Организаторы мероприятий сообщили о росте гонораров звезд в 1,5-2 раза
Средний размер гонорара звезды (артисты с собственным репертуаром, которые популярны не только среди музыкальной аудитории) на новогоднем корпоративе в 2021 г. составляет 1,5-2 млн руб. — почти в 1,5-2 раза больше, чем в 2019 г., когда обсуждаемая сумма не превышала 1-1,5 млн руб., сообщил РБК член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов. По мнению ассоциации, гонорары выросли, потому что количество возможных концертов в конце декабря сейчас ограничено.
В НАОМ рассказали, что вознаграждение артиста зависит от региона, где проходит мероприятие: выступление московской звезды в столице стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде. Разница в гонорарах составляет минимум 25%, а иногда увеличивается вдвое, потому что в Москве артист может за один вечер выступить несколько раз, а на одно выездное мероприятие тратит полтора дня.
Воронцов добавил, что рост гонораров исполнителей не отразился на общих бюджетах корпоративов или частных мероприятий, потому что подрядчики снизили стоимость своих услуг, чтобы поддержать спрос. Стоимость стандартного корпоратива составляет 10 000 — 50 000 руб. за человека, VIP-мероприятия только для топ-менеджеров стоят на порядок дороже.
Концертный директор нескольких российских звезд Табриз Шахиди рассказал, что лидеры продаж в музыкальной индустрии сейчас — Светлана Лобода, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Zivert, «Би-2», Вера Брежнева, Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина и Баста. Их гонорары и число заказов сейчас не ниже, чем до пандемии. Перед Новым годом у них уже выкуплено по два-три мероприятия за вечер.
Генеральный продюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев заявил, что спрос на артистов сейчас очень слабый, поэтому они могут не заработать до 70% своего обычного заработка в новогодний период. Князев отметил, что семь из десяти клиентов, которые раньше заказывали звезд на корпоративы, в этом году не стали делать заказы или решили провести корпоративы онлайн. Продюсер не зафиксировал роста гонораров исполнителей.