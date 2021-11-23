Организаторы мероприятий сообщили о росте гонораров звезд в 1,5-2 раза

Генеральный продюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев заявил, что спрос на артистов сейчас очень слабый, поэтому они могут не заработать до 70% своего обычного заработка в новогодний период. Князев отметил, что семь из десяти клиентов, которые раньше заказывали звезд на корпоративы, в этом году не стали делать заказы или решили провести корпоративы онлайн. Продюсер не зафиксировал роста гонораров исполнителей.