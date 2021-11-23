Газета
Бизнес

Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие крупные страны — потребители энергоресурсов
Владислав Пузырев
Matthew Brown / AP

Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Белый дом. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны — потребители энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию.

«Министерство энергетики выпустит 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением», — говорится в публикации на сайте Белого дома.

О возможном заявлении Байдена о высвобождении части нефти из стратегического нефтяного резерва США ранее сообщало агентство Bloomberg. Представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что администрация Байдена призовет ОПЕК увеличить добычу независимо от того, будет ли она использовать стратегический запас нефти.

«Выпуск будет осуществляться параллельно с другими крупными странами — потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию», — добавили в Белом доме.

Ранее ведущие производители из ОПЕК+ отклонили инициативу Байдена нарастить добычу сверх оговоренных ранее 400 000 баррелей в сутки ежемесячно для борьбы с рекордно высокими ценами на бензин в США.

При этом источники Bloomberg также сообщали, что страны ОПЕК+ могут изменить параметры своего соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов. Собеседники издания указывали, что это может произойти уже 2 декабря, когда состоится следующее заседание министров стран ОПЕК+. На ноябрьском заседании члены организации договорились не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 баррелей в сутки.

Ранее по теме: Курс доллара превысил 75 рублей на новости о продаже части нефтяных запасов США
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных