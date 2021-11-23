Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерваВместе с Вашингтоном такое решение приняли другие крупные страны — потребители энергоресурсов
Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Белый дом. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны — потребители энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию.
«Министерство энергетики выпустит 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением», — говорится в публикации на сайте Белого дома.
О возможном заявлении Байдена о высвобождении части нефти из стратегического нефтяного резерва США ранее сообщало агентство Bloomberg. Представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что администрация Байдена призовет ОПЕК увеличить добычу независимо от того, будет ли она использовать стратегический запас нефти.
«Выпуск будет осуществляться параллельно с другими крупными странами — потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию», — добавили в Белом доме.
Ранее ведущие производители из ОПЕК+ отклонили инициативу Байдена нарастить добычу сверх оговоренных ранее 400 000 баррелей в сутки ежемесячно для борьбы с рекордно высокими ценами на бензин в США.
При этом источники Bloomberg также сообщали, что страны ОПЕК+ могут изменить параметры своего соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов. Собеседники издания указывали, что это может произойти уже 2 декабря, когда состоится следующее заседание министров стран ОПЕК+. На ноябрьском заседании члены организации договорились не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 баррелей в сутки.