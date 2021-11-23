Курс доллара превысил 75 рублей на новости о продаже части нефтяных запасов США

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны ОПЕК+ могут изменить параметры своего соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов. Собеседники издания указывали, что это может произойти уже 2 декабря, когда состоится следующее заседание министров стран ОПЕК+. На ноябрьском заседании члены организации договорились не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 баррелей в сутки.