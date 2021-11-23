Курс доллара превысил 75 рублей на новости о продаже части нефтяных запасов США
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. На 15:50 по мск американская валюта стоила 75,02 руб. Последний раз курс доллара превысил 75 руб. 22 ноября на фоне падения основных российских фондовых индексов.
Курс евро по отношению к рублю также растет, на 15:53 по мск стоимость евро составляла 84,34 руб.
Ранее президент США Джо Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны-потребители нефти, включая Китай, Индию, Японию, Корею и Великобританию. Такое решение было принято для снижения цен на нефть на мировых рынках, а также для снижения стоимости бензина для американцев.
Цена на нефть марки Brent на фоне новостей ненадолго ускорила падение, опустившись ниже $79 за баррель, однако затем отыграла снижение, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По данным на 15:56 по мск, фьючерсы на Brent с поставкой в январе дорожали на 0,16% — до $79,83. Стоимость нефти американской марки WTI сразу после заявления Белого дома опустилась на 0,4% — до $76,44 за баррель на 15:58 по мск.
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны ОПЕК+ могут изменить параметры своего соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов. Собеседники издания указывали, что это может произойти уже 2 декабря, когда состоится следующее заседание министров стран ОПЕК+. На ноябрьском заседании члены организации договорились не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 баррелей в сутки.