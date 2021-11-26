Сервис такси DiDi может уйти с биржи в США по требованию китайского регулятора

В первом случае DiDi должна будет выкупить акции как минимум на уровне цены IPO, то есть $14 за одну американскую депозитарную акцию (ADS). Если цена будет ниже, то компании могут грозить многочисленные судебные иски. На закрытии Нью-Йоркской биржи 24 ноября (25 ноября она не работала в связи с выходным днем) акции компании торговались по $8,11 за штуку, что на 72% меньше цены IPO. В случае вторичного листинга в Гонконге бумаги компании могут быть размещены по цене ниже текущих уровней. По словам источников агентства, решение пока не принято и регулятор может передумать.