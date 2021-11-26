Сервис такси DiDi может уйти с биржи в США по требованию китайского регулятора
Управление по вопросам киберпространства Китая, национальный интернет-регулятор, обратилось к руководству крупнейшего в стране сервиса такси DiDi с просьбой разработать план делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, просьба китайского регулятора связана с опасениями по поводу возможной утечки персональных данных пользователей в США. DiDi попросили продумать детали ухода с биржи, которые еще должно одобрить правительство. Среди рассматриваемых вариантов — прямая приватизация или размещение на Гонконгской бирже сразу после ухода с Нью-Йоркской биржи, рассказали источники Bloomberg.
В первом случае DiDi должна будет выкупить акции как минимум на уровне цены IPO, то есть $14 за одну американскую депозитарную акцию (ADS). Если цена будет ниже, то компании могут грозить многочисленные судебные иски. На закрытии Нью-Йоркской биржи 24 ноября (25 ноября она не работала в связи с выходным днем) акции компании торговались по $8,11 за штуку, что на 72% меньше цены IPO. В случае вторичного листинга в Гонконге бумаги компании могут быть размещены по цене ниже текущих уровней. По словам источников агентства, решение пока не принято и регулятор может передумать.
Акции японской Softbank Group, крупнейшего миноритарного акционера DiDi с долей 21,5%, на этой новости обвалились на торгах в Токио более чем на 5%. Бумаги другого крупного акционера, китайской Tencent, подешевели на 3%.
DiDi разместила акции в Нью-Йорке в июне текущего года и продала 317 млн ADS на $4,4 млрд. Листинг DiDi стал вторым по величине IPO китайской компании в США после гиганта электронной коммерции Alibaba, который привлек $25 млрд в 2014 г. Однако этот шаг вызвал недовольство китайских регуляторов, которые предлагали такси-сервису сначала провести проверку безопасности своих сетей. Как сообщала газета The Wall Street Journal, Управление по вопросам киберпространства Китая просило отложить IPO, однако компания ускорила подготовку к нему и разместила акции 30 июня, хотя ранее планировала выйти на биржу только во втором полугодии 2021 г.
Еще до IPO ведомство начало антимонопольное расследование в отношении компании, а спустя два дня после выхода на биржу запустило еще одну проверку с целью «защиты национальной безопасности». На время проверки регулятор потребовал удалить приложение DiDi из всех онлайн-магазинов страны из-за нарушений закона о сборе данных клиентов и остановить регистрацию новых пользователей.
По данным агентства Reuters, DiDi ждет завершения расследования до 10 декабря и уже отложила на покрытие потенциального штрафа порядка $1,6 млрд. Работа приложений может быть перезапущена еще до конца года.
В сентябре стало известно, что мэрия Пекина предложила инвестировать в DiDi. В этом случае компания окажется под контролем государства, однако у нее будут деньги, чтобы профинансировать делистинг. В случае сделки группа может получить «золотую акцию» с правом вето, утверждалось в публикации Bloomberg. В самой компании эту информацию опровергли.