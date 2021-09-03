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Bloomberg узнал о возможном переходе сервиса такси Didi под контроль властей Китая

Ведомости

Один из крупнейших в мире агрегаторов такси и каршеринга, китайская компания Didi, может перейти под контроль властей КНР. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства сообщили, что Shouqi Group и ряд других компаний из Пекина, входящих в консорциум «Пекинская туристическая группа», решили приобрести агрегатор. В случае сделки группа может получить «золотую акцию» с правом вето. Инвестиции якобы готова предоставить мэрия Пекина. Подробности и сумма возможной сделки не сообщаются.

На фоне этой информации депозитарные расписки Didi на торгах в Нью-Йорке выросли на 8%.

Сейчас Didi контролируют соучредитель Ченг Вей и президент компании Жан Лю. Они получили в совокупности 58% после IPO летом этого года. SoftBank и Uber являются крупнейшими миноритарными акционерами агрегатора — 21,5 и 12,8% акций соответственно.

Агрегатор Didi основан в Китае в 2012 г. бывшим сотрудником Alibaba Уиллом Вей Ченом. Didi вышла на IPO на биржу в Нью-Йорке в июне 2021 г. Это стало крупнейшим размещением китайской компании в США с 2014 г., с момента IPO Alibaba. Сервис тогда привлек $4,4 млрд, разместив свои американские депозитарные расписки (ADR) по $14 за штуку.

Однако через несколько дней после IPO Администрация киберпространства Китая (CAC) начала расследование в отношении Didi о предотвращении рисков, связанных с безопасностью данных пользователей и национальной безопасности. Сервису запретили на время проверки регистрировать новых пользователей, а также заблокировали в китайских магазинах приложений.

Агрегатор начал работу в России 25 августа 2020 г. Первым городом присутствия компании стала Казань. В ноябре сервис стал доступен пользователям еще в 15 городах Поволжья и Центрального региона России. Didi также планировал начать работу еще в 20 российских городах.

Ранее по теме: Акции Didi растут на 17% во второй день торгов после IPO

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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