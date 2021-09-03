Bloomberg узнал о возможном переходе сервиса такси Didi под контроль властей Китая

Агрегатор Didi основан в Китае в 2012 г. бывшим сотрудником Alibaba Уиллом Вей Ченом. Didi вышла на IPO на биржу в Нью-Йорке в июне 2021 г. Это стало крупнейшим размещением китайской компании в США с 2014 г., с момента IPO Alibaba. Сервис тогда привлек $4,4 млрд, разместив свои американские депозитарные расписки (ADR) по $14 за штуку.