Акции Didi растут на 17% во второй день торгов после IPO
Акции китайского сервиса такси Didi на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) на второй день после проведения IPO росли на 17,11% по отношению к закрытию торгов предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные NYSE.
На 22:03 по мск стоимость акций составляла $16,32 за штуку, что на 15,4% выше первого дня торгов. Максимальная стоимость акций составляла $16,9 за бумагу. Капитализация компании превышала $69 млрд.
30 июня газета The Wall Street Journal сообщала, что Didi в ходе роад-шоу продала больше акций, чем планировала. По данным источников Bloomberg, компания могла привлечь порядка $4,4 млрд.
Didi – крупнейший сервис онлайн-такси в Китае и главный конкурент Uber. Он позволяет вызывать и оплачивать такси, лимузины, пригородные автобусы. Сейчас Didi присутствует, кроме Китая, в 14 странах. В августе прошлого года сервис появился в России – сначала в Казани, а сейчас работает уже в 38 городах и до конца года планирует освоить до 100 городов.
Didi предлагает транспортные сервисы и услуги через приложение примерно для 600 млн пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. По данным компании, на конец 2020 г. количество поездок достигло 60 млн ежедневно. Компания работает в Аргентине, Австралии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Доминиканской Республике, Японии, Мексике, Новой Зеландии, Панаме, Перу, России и ЮАР. Количество поездок за пределами Китая в 2020 г. составило 1 млрд.