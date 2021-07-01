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Акции Didi растут на 17% во второй день торгов после IPO

Ведомости

Акции китайского сервиса такси Didi на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) на второй день после проведения IPO росли на 17,11% по отношению к закрытию торгов предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные NYSE. 

На 22:03 по мск стоимость акций составляла $16,32 за штуку, что на 15,4% выше первого дня торгов. Максимальная стоимость акций составляла $16,9 за бумагу. Капитализация компании превышала $69 млрд. 

30 июня газета The Wall Street Journal сообщала, что Didi в ходе роад-шоу продала больше акций, чем планировала. По данным источников Bloomberg, компания могла привлечь порядка $4,4 млрд. 

Didi – крупнейший сервис онлайн-такси в Китае и главный конкурент Uber. Он позволяет вызывать и оплачивать такси, лимузины, пригородные автобусы. Сейчас Didi присутствует, кроме Китая, в 14 странах. В августе прошлого года сервис появился в России – сначала в Казани, а сейчас работает уже в 38 городах и до конца года планирует освоить до 100 городов.

Didi предлагает транспортные сервисы и услуги через приложение примерно для 600 млн пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. По данным компании, на конец 2020 г. количество поездок достигло 60 млн ежедневно. Компания работает в Аргентине, Австралии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Доминиканской Республике, Японии, Мексике, Новой Зеландии, Панаме, Перу, России и ЮАР. Количество поездок за пределами Китая в 2020 г. составило 1 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных