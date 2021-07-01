Акции Didi растут на 17% во второй день торгов после IPO

Didi – крупнейший сервис онлайн-такси в Китае и главный конкурент Uber. Он позволяет вызывать и оплачивать такси, лимузины, пригородные автобусы. Сейчас Didi присутствует, кроме Китая, в 14 странах. В августе прошлого года сервис появился в России – сначала в Казани, а сейчас работает уже в 38 городах и до конца года планирует освоить до 100 городов.