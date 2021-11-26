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Молдавия выплатила «Газпрому» долг за октябрь и половину ноября

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Молдавия погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в октябре и первой половине ноября, сообщает пресс-служба «Молдовагаза».

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года», — говорится в сообщении компании.

Молдавский парламент 25 ноября одобрил перевод денежных средств «Газпрому» для погашения задолженности по текущим поставкам газа в октябре и ноябре.

Речь идет о долге в размере $74 млн, который образовался за поставки российского газа в ноябре (по цене $450 за тысячу кубометров) и по временному контракту в октябре (более $790 за тысячу кубометров).

21 ноября «Газпром» уведомил молдавского оператора «Молдовагаз» о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на 22 ноября. Позднее российский холдинг согласился дать отсрочку по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить в пятницу, 26 ноября.

Ранее по теме: «Газпром» согласился дать Молдавии отсрочку по расчетам за газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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