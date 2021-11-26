Молдавия выплатила «Газпрому» долг за октябрь и половину ноября
Молдавия погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в октябре и первой половине ноября, сообщает пресс-служба «Молдовагаза».
«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года», — говорится в сообщении компании.
Молдавский парламент 25 ноября одобрил перевод денежных средств «Газпрому» для погашения задолженности по текущим поставкам газа в октябре и ноябре.
Речь идет о долге в размере $74 млн, который образовался за поставки российского газа в ноябре (по цене $450 за тысячу кубометров) и по временному контракту в октябре (более $790 за тысячу кубометров).
21 ноября «Газпром» уведомил молдавского оператора «Молдовагаз» о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на 22 ноября. Позднее российский холдинг согласился дать отсрочку по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить в пятницу, 26 ноября.