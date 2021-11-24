«Газпром» согласился дать Молдавии отсрочку по расчетам за газ

В понедельник «Газпром» уведомил Кишинев о том, что прекратит прокачивать природный газ в Молдавию через 48 часов, если та не оплатит текущие поставки. Речь шла о сумме в размере около $74 млн, которую газовый оператор «Молдовагаз» должен за поставки в ноябре ($450 за тысячу кубометров) и по временному контракту в октябре по цене более $790 за тысячу кубометров. Тем временем тариф в октябре был установлен исходя из старой цены в $148 за тысячу кубометров, из-за чего и образовался разрыв, объяснял вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Накануне стало известно, что правительство Молдавии выделит «Молдовагазу» необходимую сумму для погашения задолженности.