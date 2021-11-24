«Газпром» согласился дать Молдавии отсрочку по расчетам за газ
«Газпром» согласился с просьбой молдавского правительства не прекращать поставки газа в страну и даст Кишиневу отсрочку по текущим платежам, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
По его словам, Молдавия обещала рассчитаться по текущим платежам в пятницу, 26 ноября, хотя срок в 48 часов истекал в среду. «Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдовы, согласился с этой просьбой», — сказал Куприянов (цитата по ТАСС). Он также добавил, что «Газпром» рассчитывают на выполнение Молдавией обязательств по газовому контракту в будущем.
В понедельник «Газпром» уведомил Кишинев о том, что прекратит прокачивать природный газ в Молдавию через 48 часов, если та не оплатит текущие поставки. Речь шла о сумме в размере около $74 млн, которую газовый оператор «Молдовагаз» должен за поставки в ноябре ($450 за тысячу кубометров) и по временному контракту в октябре по цене более $790 за тысячу кубометров. Тем временем тариф в октябре был установлен исходя из старой цены в $148 за тысячу кубометров, из-за чего и образовался разрыв, объяснял вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Накануне стало известно, что правительство Молдавии выделит «Молдовагазу» необходимую сумму для погашения задолженности.
В октябре «Газпром» и Молдавия продлили газовый контракт на пять лет на условиях, близких к тем, о которых просила молдавская сторона, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей в срок, пояснял ранее Куприянов. Стоимость газа по договору зависит от биржевых цен на нефть и газ и устанавливается в конце каждого месяца.