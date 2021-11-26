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«Газпром» заявил о риске новых задержек при оплате поставок газа Молдавией

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«Газпром» получил от Молдавии оплату в счет погашения долга за газ по текущим поставкам, сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов. При этом он отметил, что сам факт привлечения бюджетных средств Молдавии для погашения долга говорит о системных проблемах, а значит, есть риск повторения неплатежей. 

«Сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А значит, кризис неплатежей может повториться. Мы рассчитываем, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед "Газпромом" в полном объеме», — сказал Куприянов (цитата по «Прайму»). 

Ранее сегодня пресс-служба «Молдовагаза» сообщила, что Молдавия погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в октябре и первой половине ноября. Речь шла о долге в размере $74 млн, который образовался за поставки российского газа в ноябре (по цене $450 за тысячу кубометров) и по временному контракту в октябре (более $790 за тысячу кубометров).

Молдавский парламент 25 ноября одобрил перевод денежных средств «Газпрому» для погашения задолженности по текущим поставкам газа в октябре и ноябре.

21 ноября «Газпром» уведомлял молдавского оператора «Молдовагаз» о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на 22 ноября. Позднее российский холдинг согласился дать отсрочку по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить в пятницу, 26 ноября.

Ранее по теме: Молдавия выплатила «Газпрому» долг за октябрь и половину ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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