«Газпром» заявил о риске новых задержек при оплате поставок газа Молдавией
«Газпром» получил от Молдавии оплату в счет погашения долга за газ по текущим поставкам, сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов. При этом он отметил, что сам факт привлечения бюджетных средств Молдавии для погашения долга говорит о системных проблемах, а значит, есть риск повторения неплатежей.
«Сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А значит, кризис неплатежей может повториться. Мы рассчитываем, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед "Газпромом" в полном объеме», — сказал Куприянов (цитата по «Прайму»).
Ранее сегодня пресс-служба «Молдовагаза» сообщила, что Молдавия погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в октябре и первой половине ноября. Речь шла о долге в размере $74 млн, который образовался за поставки российского газа в ноябре (по цене $450 за тысячу кубометров) и по временному контракту в октябре (более $790 за тысячу кубометров).
Молдавский парламент 25 ноября одобрил перевод денежных средств «Газпрому» для погашения задолженности по текущим поставкам газа в октябре и ноябре.
21 ноября «Газпром» уведомлял молдавского оператора «Молдовагаз» о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на 22 ноября. Позднее российский холдинг согласился дать отсрочку по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить в пятницу, 26 ноября.