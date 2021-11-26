«Газпром» заявил о риске новых задержек при оплате поставок газа Молдавией

Ранее сегодня пресс-служба «Молдовагаза» сообщила, что Молдавия погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в октябре и первой половине ноября. Речь шла о долге в размере $74 млн, который образовался за поставки российского газа в ноябре (по цене $450 за тысячу кубометров) и по временному контракту в октябре (более $790 за тысячу кубометров).