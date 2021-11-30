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«Ростех» сообщил о кадровых перестановках в «Вертолетах России» и КРЭТе

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Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский займет должность заместителя гендиректора по гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – генерального директора корпорации «Иркут», сообщает пресс-служба «Ростеха». Главой «Вертолетов России» станет Николай Колесов, бывший генеральный директор КРЭТа.

«Андрей Богинский переходит из «Вертолетов России» в ОАК на должность заместителя генерального директора по гражданской авиации – генерального директора корпорации «Иркут». Его место займет Николай Колесов, ранее возглавлявший холдинг КРЭТ. Генеральным директором КРЭТа назначен его заместитель Александр Пан, до этого курировавший в концерне гособоронзаказ», — говорится в сообщении «Ростеха».

Кадровая ротация направлена на усиление работы авиастроительных компаний по приоритетным направлениям, пояснили в пресс-службе.

«КРЭТ ведет импортозамещение и разработку современной авиационной бортовой электроники. Перед ОАК и «Вертолетами России» стоят масштабные задачи, связанные с развитием гражданских авиационных программ и продвижением на рынки воздушных судов новых типов», — отметили в «Ростехе».

Богинский возглавлял холдинг «Вертолеты России» с 2017 г. До этого он занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, где курировал развитие авиапрома и реализацию ключевых отраслевых проектов. Колесов, в свою очередь, возглавлял «Концерн Радиоэлектронные технологии» с 2009 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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