«Ростех» сообщил о кадровых перестановках в «Вертолетах России» и КРЭТе

Богинский возглавлял холдинг «Вертолеты России» с 2017 г. До этого он занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, где курировал развитие авиапрома и реализацию ключевых отраслевых проектов. Колесов, в свою очередь, возглавлял «Концерн Радиоэлектронные технологии» с 2009 г.