«Ростех» сообщил о кадровых перестановках в «Вертолетах России» и КРЭТе
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский займет должность заместителя гендиректора по гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – генерального директора корпорации «Иркут», сообщает пресс-служба «Ростеха». Главой «Вертолетов России» станет Николай Колесов, бывший генеральный директор КРЭТа.
«Андрей Богинский переходит из «Вертолетов России» в ОАК на должность заместителя генерального директора по гражданской авиации – генерального директора корпорации «Иркут». Его место займет Николай Колесов, ранее возглавлявший холдинг КРЭТ. Генеральным директором КРЭТа назначен его заместитель Александр Пан, до этого курировавший в концерне гособоронзаказ», — говорится в сообщении «Ростеха».
Кадровая ротация направлена на усиление работы авиастроительных компаний по приоритетным направлениям, пояснили в пресс-службе.
«КРЭТ ведет импортозамещение и разработку современной авиационной бортовой электроники. Перед ОАК и «Вертолетами России» стоят масштабные задачи, связанные с развитием гражданских авиационных программ и продвижением на рынки воздушных судов новых типов», — отметили в «Ростехе».
Богинский возглавлял холдинг «Вертолеты России» с 2017 г. До этого он занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, где курировал развитие авиапрома и реализацию ключевых отраслевых проектов. Колесов, в свою очередь, возглавлял «Концерн Радиоэлектронные технологии» с 2009 г.