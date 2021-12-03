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ЦБ отозвал лицензию у «Аско-страхования»

Ведомости

Центральный банк отозвал лицензию у страховой компании «Аско-страхование» в связи с нарушением минимального значения предельно допустимого соотношения капитала и принятых обязательств, говорится в приказе ЦБ. Страховая компания зарегистрирована в Челябинске.

По данным регулятора, такое нарушение создало угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и стабильности страхового рынка в части страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей. ЦБ в течение года применял меры в отношении компании, отмечается в приказе.

Компания «Аско-страхование» была основана в 1990 г. Офисы компании работают почти во всех городах Челябинской области, а также в Курганской, Томской, Свердловской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Курске и Москве – всего в 35 регионах России. У компании было более 2,8 млн клиентов и более 2 млн заключенных договоров, говорится на ее сайте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных