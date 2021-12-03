ЦБ отозвал лицензию у «Аско-страхования»
Центральный банк отозвал лицензию у страховой компании «Аско-страхование» в связи с нарушением минимального значения предельно допустимого соотношения капитала и принятых обязательств, говорится в приказе ЦБ. Страховая компания зарегистрирована в Челябинске.
По данным регулятора, такое нарушение создало угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и стабильности страхового рынка в части страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей. ЦБ в течение года применял меры в отношении компании, отмечается в приказе.
Компания «Аско-страхование» была основана в 1990 г. Офисы компании работают почти во всех городах Челябинской области, а также в Курганской, Томской, Свердловской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Курске и Москве – всего в 35 регионах России. У компании было более 2,8 млн клиентов и более 2 млн заключенных договоров, говорится на ее сайте.