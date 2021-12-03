Угольные шахты обяжут ликвидировать экологический вред
Законопроект об ответственности бизнеса за ликвидацию экологических последствий распространят на угледобывающие предприятия. Об этом заявил в пятницу, 3 декабря, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
Речь идет о так называемом «Усольском законопроекте», который уже был принят в первом чтении. Госдума планирует принять его во втором и третьем чтениях до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы фракции «Единой России. Он должен вступить в силу 1 сентября следующего года.
Как объясняла ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, зачастую опасные отходы, накопленные за время деятельности предприятий, продаются либо собственник объявляет себя банкротом. В результате устранение экологических последствий фактически ложится на плечи налогоплательщиков.
Согласно законопроекту, владельцев предприятий обяжут за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить в отношении этого плана положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Отправной точкой создания законопроекта стала очистка территории заброшенного советского комбината «Усольехимпром», построенного еще в 1936 г. в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области. Комбинат прекратил работу в 2010 г. и обанкротился семь лет спустя, а в июне 2020 г. там произошла утечка химических отходов из канализационных очистных сооружений, расположенных на территории завода.
Ликвидировать вред было поручено «Федеральному экологическому оператору» (структура «Росатома»), стоимость работ оценивается в 48 млрд руб., срок выполнения — до конца 2024-го. В декабре 2020-го суд обязал предприятие выплатить более 1,3 млрд руб. за причинение вреда почвам.
После ноябрьской трагедии на кузбасской шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек и было обнаружено множество нарушений, президент Владимир Путин предложил обсудить вопрос создания ликвидационного фонда для закрытия опасных шахт. Путин также выступил за ужесточение требований к обеспечению безопасности на шахтах и детализацию составов административных правонарушений в этой сфере. В частности, он предложил предусмотреть возможность административной приостановки работы шахты.