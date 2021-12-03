Угольные шахты обяжут ликвидировать экологический вред

Отправной точкой создания законопроекта стала очистка территории заброшенного советского комбината «Усольехимпром», построенного еще в 1936 г. в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области. Комбинат прекратил работу в 2010 г. и обанкротился семь лет спустя, а в июне 2020 г. там произошла утечка химических отходов из канализационных очистных сооружений, расположенных на территории завода.