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«Инвитро» планирует выйти на IPO в 2022 году

Ведомости

Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» планирует провести IPO и рассчитывает получить оценку свыше $1 млрд, рассказал Forbes основатель и гендиректор компании Александр Островский. По его словам, листинг может состояться осенью 2022 г. 

Компания планирует разместиться сразу на двух торговых площадках — в России и в Лондоне или Нью-Йорке, уточнил изданию председатель комитета совета директоров по аудиту «Инвитро» Дмитрий Борисов. Организаторы торгов пока не выбраны, при этом «Инвитро» планирует разместить порядка 25-40% капитала в ходе листинга. 

«Инвитро» еще в 2014 г. планировала IPO на зарубежной бирже и хотела получить оценку в $1 млрд. Этим планам помешали кризис и санкции. Сейчас оценку, превышающую $1 млрд, Островский называет «максимально адекватной». 

«Инвитро» – одна из крупнейших частных сетей лабораторий и офисов для сдачи медицинских анализов. Она была основана в 1995 г. Александром Островским. Выручка «Инвитро» в 2020 г. превысила 25 млрд руб., заявлял Островский в интервью «РИА Новости». При этом годом ранее этот показатель составлял 15 млрд руб., в 2018 г. – 11 млрд руб., сообщало отраслевое издание Vademecum со ссылкой на данные сети.

По итогам этого года выручка компании составит 38-40 млрд руб., увеличившись за год на 50%, в том числе благодаря пандемии, сказал Forbes Островский. В пиковые моменты лаборатории «Инвитро» делали почти 1 млн тестов в день, «вклад» пандемии в общую выручку составляет около 20-25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных