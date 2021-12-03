«Инвитро» планирует выйти на IPO в 2022 году
Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» планирует провести IPO и рассчитывает получить оценку свыше $1 млрд, рассказал Forbes основатель и гендиректор компании Александр Островский. По его словам, листинг может состояться осенью 2022 г.
Компания планирует разместиться сразу на двух торговых площадках — в России и в Лондоне или Нью-Йорке, уточнил изданию председатель комитета совета директоров по аудиту «Инвитро» Дмитрий Борисов. Организаторы торгов пока не выбраны, при этом «Инвитро» планирует разместить порядка 25-40% капитала в ходе листинга.
«Инвитро» еще в 2014 г. планировала IPO на зарубежной бирже и хотела получить оценку в $1 млрд. Этим планам помешали кризис и санкции. Сейчас оценку, превышающую $1 млрд, Островский называет «максимально адекватной».
«Инвитро» – одна из крупнейших частных сетей лабораторий и офисов для сдачи медицинских анализов. Она была основана в 1995 г. Александром Островским. Выручка «Инвитро» в 2020 г. превысила 25 млрд руб., заявлял Островский в интервью «РИА Новости». При этом годом ранее этот показатель составлял 15 млрд руб., в 2018 г. – 11 млрд руб., сообщало отраслевое издание Vademecum со ссылкой на данные сети.
По итогам этого года выручка компании составит 38-40 млрд руб., увеличившись за год на 50%, в том числе благодаря пандемии, сказал Forbes Островский. В пиковые моменты лаборатории «Инвитро» делали почти 1 млн тестов в день, «вклад» пандемии в общую выручку составляет около 20-25%.