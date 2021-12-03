«Инвитро» планирует выйти на IPO в 2022 году

«Инвитро» – одна из крупнейших частных сетей лабораторий и офисов для сдачи медицинских анализов. Она была основана в 1995 г. Александром Островским. Выручка «Инвитро» в 2020 г. превысила 25 млрд руб., заявлял Островский в интервью «РИА Новости». При этом годом ранее этот показатель составлял 15 млрд руб., в 2018 г. – 11 млрд руб., сообщало отраслевое издание Vademecum со ссылкой на данные сети.