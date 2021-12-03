Компания Freedom Holding купит брокера с Уолл-стрит MKM Partners

Freedom Holding Corp. ведет операционную деятельность в десяти странах мира — главным образом в России и ряде стран бывшего СССР. Компания провела IPO на бирже Nasdaq в октябре 2019 г., с тех пор ее ценные бумаги выросли в цене почти в пять раз, с $14,42 до $64,68 за штуку. Капитализация на данный момент составляет $3,92 млрд. В России холдинг представлен ИК «Фридом Финанс», онлайн-магазином акций Freedom24.ru и банком «Фридом финанс».