Компания Freedom Holding купит брокера с Уолл-стрит MKM Partners
Инвестиционная группа Freedom Holding Corp. сообщила о заключении соглашения о приобретении американской брокерской компании MKM Partners, сообщает пресс-служба холдинга.
Сделка будет профинансирована за счет денежных средств и обыкновенных акций FHCR, для успешного закрытия ее должен одобрить американский регулятор финансовых рынков FINRA.
Основатель и мажоритарный акционер Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил, что MKM Partners обладает одной из крупнейших сетей дистрибуции в США, а сделка поможет группе усилить свою международную деятельность и расширить присутствие на американском рынке.
«Мы надеемся, что благодаря сохранению ключевых руководителей на их постах и штата MKM Partners, интеграция наших компаний пройдет мягко», — приводит пресс-служба слова одного из топ-менеджеров MKM Partners Стивена Мессина.
Freedom Holding Corp. ведет операционную деятельность в десяти странах мира — главным образом в России и ряде стран бывшего СССР. Компания провела IPO на бирже Nasdaq в октябре 2019 г., с тех пор ее ценные бумаги выросли в цене почти в пять раз, с $14,42 до $64,68 за штуку. Капитализация на данный момент составляет $3,92 млрд. В России холдинг представлен ИК «Фридом Финанс», онлайн-магазином акций Freedom24.ru и банком «Фридом финанс».