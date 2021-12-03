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Компания Freedom Holding купит брокера с Уолл-стрит MKM Partners

Ведомости

Инвестиционная группа Freedom Holding Corp. сообщила о заключении соглашения о приобретении американской брокерской компании MKM Partners, сообщает пресс-служба холдинга.

Сделка будет профинансирована за счет денежных средств и обыкновенных акций FHCR, для успешного закрытия ее должен одобрить американский регулятор финансовых рынков FINRA.

Основатель и мажоритарный акционер Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил, что MKM Partners обладает одной из крупнейших сетей дистрибуции в США, а сделка поможет группе усилить свою международную деятельность и расширить присутствие на американском рынке. 

«Мы надеемся, что благодаря сохранению ключевых руководителей на их постах и штата MKM Partners, интеграция наших компаний пройдет мягко», — приводит пресс-служба слова одного из топ-менеджеров MKM Partners Стивена Мессина.

Freedom Holding Corp. ведет операционную деятельность в десяти странах мира — главным образом в России и ряде стран бывшего СССР. Компания провела IPO на бирже Nasdaq в октябре 2019 г., с тех пор ее ценные бумаги выросли в цене почти в пять раз, с $14,42 до $64,68 за штуку. Капитализация на данный момент составляет $3,92 млрд. В России холдинг представлен ИК «Фридом Финанс», онлайн-магазином акций Freedom24.ru и банком «Фридом финанс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных