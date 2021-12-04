Губернатор Сахалина рассказал о планах датчан арендовать остров на Курилах
Компания из Дании Copenhagen Offshore Partners намерена арендовать остров Шумшу, который относится к Северным Курильским островам, чтобы производить водород с помощью энергии ветра. Инвесторы готовы вложить в проект от 2 до $2,5 млрд и производить 1,5 ГВт, 120 000 т водорода, рассказал РБК губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Водород предприниматели планируют продавать в Японию.
«Это исконно российские [Северные Курильские] острова, поэтому нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений в сфере производства водорода и водородной энергетики», — сказал Лимаренко.
По его словам, датская компания попросила предоставить землю под изыскания, и это не означает, что «проект точно состоится». Глава Сахалина отметил, что рассказывал министру финансов Антону Силуанову про инвестпроекты, в том числе про водородные.
«Мы готовы идти в «голубой» водород, который производится методом конверсии из метана и электролизом с использованием ветряной генерации и воды», — добавил Лимаренко.
В сентябре президент России Владимир Путин объявил, что для бизнеса, осуществляющего деятельность на Курильских островах, будет введен преференциальный режим. Он подразумевает, в том числе, отмену на 10 лет налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт. Подразумеваются и другие экономические стимулы: размер страховых взносов на 10 лет снизят с действующих примерно 30% до 7,6%, на всех Курилах введут режим свободной таможенной зоны. По словам президента, речь идет о компаниях, которые «не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников».