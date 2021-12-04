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Бизнес

Губернатор Сахалина рассказал о планах датчан арендовать остров на Курилах

Ведомости

Компания из Дании Copenhagen Offshore Partners намерена арендовать остров Шумшу, который относится к Северным Курильским островам, чтобы производить водород с помощью энергии ветра. Инвесторы готовы вложить в проект от 2 до $2,5 млрд и производить 1,5 ГВт, 120 000 т водорода, рассказал РБК губернатор Сахалинской области  Валерий Лимаренко.

Водород предприниматели планируют продавать в Японию.

«Это исконно российские [Северные Курильские] острова, поэтому нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений в сфере производства водорода и водородной энергетики», — сказал Лимаренко.

По его словам, датская компания попросила предоставить землю под изыскания, и это не означает, что «проект точно состоится». Глава Сахалина отметил, что рассказывал министру финансов Антону Силуанову про инвестпроекты, в том числе про водородные.

«Мы готовы идти в «голубой» водород, который производится методом конверсии из метана и электролизом с использованием ветряной генерации и воды», — добавил Лимаренко.

В сентябре президент России Владимир Путин объявил, что для бизнеса, осуществляющего деятельность на Курильских островах, будет введен преференциальный режим. Он подразумевает, в том числе, отмену на 10 лет налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт. Подразумеваются и другие экономические стимулы: размер страховых взносов на 10 лет снизят с действующих примерно 30% до 7,6%, на всех Курилах введут режим свободной таможенной зоны. По словам президента, речь идет о компаниях, которые «не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных