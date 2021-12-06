X5 Group тестирует «Перекрестки» небольшого формата
X5 Group тестирует небольшой формат магазинов «Перекресток» площадью до 300 кв. м с сокращенным товарным ассортиментом под брендом «Джем Перекресток», сообщила пресс-служба компании.
Магазины нового формата будут располагаться в шаговой доступности от офисов и жилых районов, уточнили в X5. Первый магазин уже открылся в Москве, запуск еще двух до конца года планируется в Санкт-Петербурге.
Ассортимент «Джем Перекрестка» в 5 раз меньше, чем в супермаркете «Перекресток» — около 3000 товаров. Около 60% ассортимента занимают продукты «свежих» категорий, то есть фрукты, овощи, молочная продукция, готовая еда, выпечка и другое. Доля товаров собственных торговых марок составляет 30%.
«В начале 2022 г. мы планируем открыть еще 4 магазина малого формата в Москве, а затем будем принимать решение о возможном масштабировании проекта», – приводятся слова генерального директора торговой сети «Перекресток» Владислава Курбатова в сообщении X5.
X5 Group — крупнейший по обороту российский ритейлер. На 30 сентября 2021 г. под управлением компании находились 18 648 магазинов, из них 17 600 магазинов «Пятерочка», 980 супермаркетов «Перекресток» и 34 гипермаркета «Карусель». Выручка по итогам III квартала выросла на 11,3% до 537,2 млрд руб., за девять месяцев 2021 г. рост составил 9,8% до 1,58 трлн руб.