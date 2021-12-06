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X5 Group тестирует «Перекрестки» небольшого формата

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X5 Group тестирует небольшой формат магазинов «Перекресток» площадью до 300 кв. м с сокращенным товарным ассортиментом под брендом «Джем Перекресток», сообщила пресс-служба компании. 

Магазины нового формата будут располагаться в шаговой доступности от офисов и жилых районов, уточнили в X5. Первый магазин уже открылся в Москве, запуск еще двух до конца года планируется в Санкт-Петербурге.

Ассортимент «Джем Перекрестка» в 5 раз меньше, чем в супермаркете «Перекресток» — около 3000 товаров. Около 60% ассортимента занимают продукты «свежих» категорий, то есть фрукты, овощи, молочная продукция, готовая еда, выпечка и другое. Доля товаров собственных торговых марок составляет 30%. 

«В начале 2022 г. мы планируем открыть еще 4 магазина малого формата в Москве, а затем будем принимать решение о возможном масштабировании проекта», – приводятся слова генерального директора торговой сети «Перекресток» Владислава Курбатова в сообщении X5

X5 Group — крупнейший по обороту российский ритейлер. На 30 сентября 2021 г. под управлением компании находились 18 648 магазинов, из них 17 600 магазинов «Пятерочка», 980 супермаркетов «Перекресток» и 34 гипермаркета «Карусель». Выручка по итогам III квартала выросла на 11,3% до 537,2 млрд руб., за девять месяцев 2021 г. рост составил 9,8% до 1,58 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных