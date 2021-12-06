X5 Group тестирует «Перекрестки» небольшого формата

X5 Group — крупнейший по обороту российский ритейлер. На 30 сентября 2021 г. под управлением компании находились 18 648 магазинов, из них 17 600 магазинов «Пятерочка», 980 супермаркетов «Перекресток» и 34 гипермаркета «Карусель». Выручка по итогам III квартала выросла на 11,3% до 537,2 млрд руб., за девять месяцев 2021 г. рост составил 9,8% до 1,58 трлн руб.