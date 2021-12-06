В ВТБ связали перенос IPO «Делимобиля» с геополитической напряженностью

«Эта компания — одна из передовых в мире, она развивается очень динамично. Мы абсолютно твердо уверены, что у нее замечательное будущее. Ее акционеры построили бизнес мирового уровня. Пакет, который был предложен на IPO, наверное, в моменте был недостаточно большой. Плюс совпало несколько факторов, прежде всего, это геополитическая напряженность. Этот фактор, к сожалению, сказался на нескольких сделках, в том числе на этой. Но я уверен, что эта компания будет идти по пути становления «единорогом», — сказал Соловьев.