В ВТБ связали перенос IPO «Делимобиля» с геополитической напряженностью
Причиной переноса IPO «Делимобиля» является недостаточно большой пакет, который был предложен инвесторам, а также возникшая геополитическая напряженность. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. ВТБ является миноритарием «Делимобиля», летом 2021 г. группа приобрела пакет в размере 13,4%.
«Эта компания — одна из передовых в мире, она развивается очень динамично. Мы абсолютно твердо уверены, что у нее замечательное будущее. Ее акционеры построили бизнес мирового уровня. Пакет, который был предложен на IPO, наверное, в моменте был недостаточно большой. Плюс совпало несколько факторов, прежде всего, это геополитическая напряженность. Этот фактор, к сожалению, сказался на нескольких сделках, в том числе на этой. Но я уверен, что эта компания будет идти по пути становления «единорогом», — сказал Соловьев.
«Делимобиль» планировал провести IPO осенью этого года сразу на двух площадках — Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Мосбирже. Официально в компании причины переноса не раскрывали, отмечая, что листинг перенесен на 2022 г. «из-за рыночных условий». Компания ранее назвала ориентировочную цену IPO в диапазоне $10-12 за бумагу.
О планах провести IPO на Нью-Йоркской бирже основатель компании Винченцо Трани сообщил в конце 2019 г. Тогда он сказал, что размещение акций состоится не позднее 2021 г. Бизнесмен уточнил, что за счет продажи до 40% компании планируется привлечь более $300 млн.
Reuters со ссылкой на источники писал, что в итоге сервис намерен привлечь около $350 млн. В числе банков — организаторов размещения источники агентства назвали Bank of America, Citi, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал». Документы для IPO в Нью-Йорке компания подала в начале октября.
«Делимобиль» – первый оператор каршеринга, который заработал в Москве в сентябре 2015 г. Парк автосервиса насчитывает 18 000 машин. Компания представлена в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле. Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани.