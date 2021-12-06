Мария Шарапова приобрела долю в инвестплатформе Public.com

Шарапова завершила спортивную карьеру в феврале 2020 г. из-за травм, которые ей помешали вернуться в спорт после дисквалификации за употребление мельдония. Она является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Теннисистка пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, в 2012 г. на Олимпийских играх в Лондоне она завоевала серебряную медаль. Последний раз Шарапова одержала победу на турнире WTA в 2017 г. На момент объявления о завершении карьеры спортсменка занимала 373-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.