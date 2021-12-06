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Мария Шарапова приобрела долю в инвестплатформе Public.com

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Российская спортсменка Мария Шарапова приобрела долю в платформе по биржевой торговле акциями и криптовалютой Public.com. Об этом она сообщила изданию CNBC. Долю и сумму сделки экс-теннисистка не раскрыла. 

«Одна из самых важных причин моего вложения в Public — это невероятная статистика, согласно которой 40% аудитории в приложении Public — женщины, что в этой сфере почти беспрецедентно», — сказала Шарапова.

Public была основана в сентябре 2019 г. Джанником Мэллингом, который в настоящее время является со-генеральным директором. По данным компании, сегодня клиентами платформы являются более 1 млн человек, 90% из которых — новые инвесторы. Компания заявляла, что в 2020 г. ее пользовательская база выросла в 13 раз.

Public в текущем году привлекла $310 млн инвестиций от компаний Accel, Greycroft и Lake Star. Среди других крупных инвесторов — актер Уилл Смит, игрок NFL Джей Джей Уотт, медиамагнат Шари Редстоун и бизнесмен Дик Парсонс. 

Шарапова завершила спортивную карьеру в феврале 2020 г. из-за травм, которые ей помешали вернуться в спорт после дисквалификации за употребление мельдония. Она является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Теннисистка пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, в 2012 г. на Олимпийских играх в Лондоне она завоевала серебряную медаль. Последний раз Шарапова одержала победу на турнире WTA в 2017 г. На момент объявления о завершении карьеры спортсменка занимала 373-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Тогда же журнал Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой десятилетия (с 2010 по 2019 г.). За десять лет спортсменка заработала $325 млн, из которых только $38,8 млн приходятся на соревнования. Источником основного дохода Шараповой, по данным издания, стали рекламные контракты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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