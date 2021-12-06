Мария Шарапова приобрела долю в инвестплатформе Public.com
Российская спортсменка Мария Шарапова приобрела долю в платформе по биржевой торговле акциями и криптовалютой Public.com. Об этом она сообщила изданию CNBC. Долю и сумму сделки экс-теннисистка не раскрыла.
«Одна из самых важных причин моего вложения в Public — это невероятная статистика, согласно которой 40% аудитории в приложении Public — женщины, что в этой сфере почти беспрецедентно», — сказала Шарапова.
Public была основана в сентябре 2019 г. Джанником Мэллингом, который в настоящее время является со-генеральным директором. По данным компании, сегодня клиентами платформы являются более 1 млн человек, 90% из которых — новые инвесторы. Компания заявляла, что в 2020 г. ее пользовательская база выросла в 13 раз.
Public в текущем году привлекла $310 млн инвестиций от компаний Accel, Greycroft и Lake Star. Среди других крупных инвесторов — актер Уилл Смит, игрок NFL Джей Джей Уотт, медиамагнат Шари Редстоун и бизнесмен Дик Парсонс.
Шарапова завершила спортивную карьеру в феврале 2020 г. из-за травм, которые ей помешали вернуться в спорт после дисквалификации за употребление мельдония. Она является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Теннисистка пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, в 2012 г. на Олимпийских играх в Лондоне она завоевала серебряную медаль. Последний раз Шарапова одержала победу на турнире WTA в 2017 г. На момент объявления о завершении карьеры спортсменка занимала 373-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Тогда же журнал Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой десятилетия (с 2010 по 2019 г.). За десять лет спортсменка заработала $325 млн, из которых только $38,8 млн приходятся на соревнования. Источником основного дохода Шараповой, по данным издания, стали рекламные контракты.