SEC начала расследование в отношении Tesla из-за неисправности в солнечных панелях

Судебные разбирательства и опасения по поводу неисправных разъемов и проблем с солнечными панелями Tesla длятся уже не один год. В августе 2019 г. крупнейший американский ритейлер Walmart подал в суд из-за возгорания нескольких ее солнечных батарей. В иске говорилось, что по состоянию на ноябрь 2018 г. как минимум в семи магазинах Walmart произошли пожары из-за солнечных батарей Tesla. Они уничтожили значительное число товаров, а магазинам потребовался дорогой ремонт, что привело к потерям миллионов долларов.