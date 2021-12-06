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SEC начала расследование в отношении Tesla из-за неисправности в солнечных панелях

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Tesla из-за неисправностей в производимых дочерней компанией SolarCity солнечных панелях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо SEC. 

Комиссия начала расследование в связи с жалобами бывшего полевого менеджера по качеству Tesla Стивена Хенкеса о том, что компания должным образом не уведомила своих акционеров и общественность о рисках возгорания при использовании солнечных панелей из-за дефекта системы. 

Хенкес был уволен из Tesla в августе 2020 г., после чего подал в суд на Tesla, утверждая, что увольнение было совершено в отместку за его жалобу по поводу безопасности использования солнечных панелей. В Tesla не ответили на вопросы Reuters, а в SEC отказались от комментариев.

Согласно исковому заявлению Хенкеса, поданному в ноябре прошлого года против Tesla Energy из-за неправомерного расторжения договора, более 60 000 частных клиентов в США и 500 государственных и коммерческих предприятий пострадали от неисправности в системе безопасности солнечных панелей. 

Судебные разбирательства и опасения по поводу неисправных разъемов и проблем с солнечными панелями Tesla длятся уже не один год. В августе 2019 г. крупнейший американский ритейлер Walmart подал в суд из-за возгорания нескольких ее солнечных батарей. В иске говорилось, что по состоянию на ноябрь 2018 г. как минимум в семи магазинах Walmart произошли пожары из-за солнечных батарей Tesla. Они уничтожили значительное число товаров, а магазинам потребовался дорогой ремонт, что привело к потерям миллионов долларов.

Tesla купила энергетическую компанию SolarCity в 2016 г. за $2,6 млрд. Она занимается производством накопителей энергии и солнечных батарей нового типа для установки на крышах частных домов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных