SEC начала расследование в отношении Tesla из-за неисправности в солнечных панелях
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Tesla из-за неисправностей в производимых дочерней компанией SolarCity солнечных панелях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо SEC.
Комиссия начала расследование в связи с жалобами бывшего полевого менеджера по качеству Tesla Стивена Хенкеса о том, что компания должным образом не уведомила своих акционеров и общественность о рисках возгорания при использовании солнечных панелей из-за дефекта системы.
Хенкес был уволен из Tesla в августе 2020 г., после чего подал в суд на Tesla, утверждая, что увольнение было совершено в отместку за его жалобу по поводу безопасности использования солнечных панелей. В Tesla не ответили на вопросы Reuters, а в SEC отказались от комментариев.
Согласно исковому заявлению Хенкеса, поданному в ноябре прошлого года против Tesla Energy из-за неправомерного расторжения договора, более 60 000 частных клиентов в США и 500 государственных и коммерческих предприятий пострадали от неисправности в системе безопасности солнечных панелей.
Судебные разбирательства и опасения по поводу неисправных разъемов и проблем с солнечными панелями Tesla длятся уже не один год. В августе 2019 г. крупнейший американский ритейлер Walmart подал в суд из-за возгорания нескольких ее солнечных батарей. В иске говорилось, что по состоянию на ноябрь 2018 г. как минимум в семи магазинах Walmart произошли пожары из-за солнечных батарей Tesla. Они уничтожили значительное число товаров, а магазинам потребовался дорогой ремонт, что привело к потерям миллионов долларов.
Tesla купила энергетическую компанию SolarCity в 2016 г. за $2,6 млрд. Она занимается производством накопителей энергии и солнечных батарей нового типа для установки на крышах частных домов.