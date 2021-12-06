«Роснефть» заключила новый контракт на поставку нефти в Индию
«Роснефть» и Indian Oil подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн т нефти до конца 2022 г., говорится в сообщении российской компании. Подписание состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию.
«Подписание нового контракта на поставку нефти подтверждает стратегический характер многолетнего партнерства между НК “Роснефть” и Indian Oil. Важно, что сотрудничество между компаниями развивается в интегральном формате и охватывает всю технологическую цепочку — от добычи до реализации сырья», — прокомментировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.
В частности, индийские компании ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources с 2016 г. владеют 49,9% дочерней компании «Роснефти» — «Ванкорнефть», которая ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения в Красноярском крае. Консорциуму Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources принадлежит 29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (другими акционерами являются «Роснефть» и ВР), которая владеет лицензиями на участки центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок. С 2001 г. индийская ONGC Videsh входит в состав участников проекта «Сахалин-1» наряду с «Роснефтью», ExxonMobil и японской Sodeco.
С ONGC Videsh Ltd., действующей в качестве координатора компаний Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited, Bharat PetroResources Limited и Hindustan Petroleum Corporation Limited, «Роснефть» также заключила соглашение о развитии сотрудничества в области образования и обучения. В рамках заключенного соглашения планируется организовать обучение работников «Роснефти» и индийских компаний на базе образовательных организаций России и Индии, включая корпоративные учебные центры российской и индийских компаний.
«Роснефть» владеет 49,13% в индийской компании Nayara Energy, которой принадлежит второй по величине НПЗ в Индии мощностью 20 млн т в год. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одна из крупнейших в Индии розничных сетей.
Nayara Energy заинтересована в производстве полипропилена в Индии, говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания», сообщил ТАСС.
По оценке Международного энергетического агентства, к 2050 г. доля Индии в мировом потреблении нефти может вырасти с текущих 5 до 9-12%, в мировом потреблении газа – с 1,6 до 4-5%.