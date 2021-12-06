«Роснефть» заключила новый контракт на поставку нефти в Индию

В частности, индийские компании ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources с 2016 г. владеют 49,9% дочерней компании «Роснефти» — «Ванкорнефть», которая ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения в Красноярском крае. Консорциуму Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources принадлежит 29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (другими акционерами являются «Роснефть» и ВР), которая владеет лицензиями на участки центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок. С 2001 г. индийская ONGC Videsh входит в состав участников проекта «Сахалин-1» наряду с «Роснефтью», ExxonMobil и японской Sodeco.