Путин поручил подготовить предложения по поставкам газа «Роснефти» в Европу

Объем добычи газа «Роснефтью» за девять месяцев 2021 г. составил 47,81 млрд куб. м, увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а среднесуточная добыча газа выросла на 2,6%, достигнув 175,1 млн куб. м в сутки. При этом объем добычи газа в III квартале 2021 г. вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,76 млрд куб. м. Доля газа в общей добыче углеводородов в III квартале года увеличилась до 21,8%, ранее сообщала пресс-служба компании.