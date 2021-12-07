Путин поручил подготовить предложения по поставкам газа «Роснефти» в Европу
Такое поручение глава государства дал по итогам совещания 6 декабря по вопросам развития ТЭК. Ответственными за его исполнение назначены премьер--министр Михаил Мишустин, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Информацию о поручении Путина подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Это служебное поручение, ничего не могу сказать, могу лишь подтвердить, что эта тема прорабатывается в правительстве, как мы ранее об этом говорили», — сказал представитель Кремля журналистам.
6 октября Игорь Сечин на совещании по вопросам развития энергетики с участием Владимира Путина предложил реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов компании для стабилизации ситуации на газовом рынке Евросоюза. Глава «Роснефти» подчеркнул, что реализация пилотного проекта актуальна «как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов бюджетов». Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Сечин попросил Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м в год в Европу через агентское соглашение с «Газпромом», при этом выплачивая на эти объемы повышенный уровень НДПИ.
Как ранее отмечал банк UBS, допуск «Роснефти» к экспорту газа по «Северному потоку — 2» позволит выполнить требования антимонопольного законодательства ЕС и, как следствие, избежать соответствующих претензий со стороны Еврокомиссии. Третий энергопакет, принятый в Евросоюзе в 2009 г., предполагает разделение функций транзитера и поставщика, а также допуск к поставкам по трубе третьих сторон. По оценке Bank of America, отмена монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа выгодна для России, «так как позволит стране увеличить долю на мировом газовом рынке и обеспечить соответствие поставок нормам Третьего энергопакета».
В феврале 2021 г. первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро сообщал, что компания планирует увеличить долю газа в своем портфеле с 20% в 2020 г. до 25% к концу 2022 г. По его словам, это должно произойти за счет запуска «Роспана» и сеноманских залежей Харампурского месторождения. По итогам 2020 г. «Роснефть» добыла 51,7 млн т н. э. газа при общей добыче углеводородов в 256,2 млн т н. э.
Объем добычи газа «Роснефтью» за девять месяцев 2021 г. составил 47,81 млрд куб. м, увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а среднесуточная добыча газа выросла на 2,6%, достигнув 175,1 млн куб. м в сутки. При этом объем добычи газа в III квартале 2021 г. вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,76 млрд куб. м. Доля газа в общей добыче углеводородов в III квартале года увеличилась до 21,8%, ранее сообщала пресс-служба компании.