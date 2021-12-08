Россия вошла в топ-10 экспортеров шоколада в 2021 году
Россия опередила Швейцарию и заняла десятое место в мире по экспорту шоколада в сентябре 2021 г. в годовом выражении, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).
По данным ITC Trademap и UN Comtrade, с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. Россия экспортировала в другие страны шоколад на сумму $838,5 млн, а Швейцария – на $819 млн. По оценке Асконд, экспорт российских сладостей увеличится в 2021 г. на 19,1%, до 824 500 т и $1,68 млрд. Показатели станут рекордными для этой отрасли и превысят уровень 2019 г. на 30,8%. Шоколад составляет более 51,5% экспорта сладкого из России.
Производители из России поставляют свою продукцию в 92 страны, в основном в Китай и страны Таможенного союза – на них приходится 57% поставок. Также экспорт растет за счет продаж по новым направлениям, в том числе в Сербию, Бразилию, Нигерию и страны Ближнего Востока.
Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина рассказала, что поставки российского шоколада растут шестой год подряд. По ее мнению, основные перспективы для наращивания поставок – это рынки Китая и Ближнего Востока, нужно только грамотно продвигать товар. За один стрим с популярным китайским блогером можно продать российские сладости на несколько сотен миллионов рублей, отметила она.