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Бизнес

Россия вошла в топ-10 экспортеров шоколада в 2021 году

Ведомости

Россия опередила Швейцарию и заняла десятое место в мире по экспорту шоколада в сентябре 2021 г. в годовом выражении, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

По данным ITC Trademap и UN Comtrade, с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. Россия экспортировала в другие страны шоколад на сумму $838,5 млн, а Швейцария – на $819 млн. По оценке Асконд, экспорт российских сладостей увеличится в 2021 г. на 19,1%, до 824 500 т и $1,68 млрд. Показатели станут рекордными для этой отрасли и превысят уровень 2019 г. на 30,8%. Шоколад составляет более 51,5% экспорта сладкого из России.

Производители из России поставляют свою продукцию в 92 страны, в основном в Китай и страны Таможенного союза – на них приходится 57% поставок. Также экспорт растет за счет продаж по новым направлениям, в том числе в Сербию, Бразилию, Нигерию и страны Ближнего Востока.

Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина рассказала, что поставки российского шоколада растут шестой год подряд. По ее мнению, основные перспективы для наращивания поставок – это рынки Китая и Ближнего Востока, нужно только грамотно продвигать товар. За один стрим с популярным китайским блогером можно продать российские сладости на несколько сотен миллионов рублей, отметила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных