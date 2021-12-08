Россия вошла в топ-10 экспортеров шоколада в 2021 году

По данным ITC Trademap и UN Comtrade, с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. Россия экспортировала в другие страны шоколад на сумму $838,5 млн, а Швейцария – на $819 млн. По оценке Асконд, экспорт российских сладостей увеличится в 2021 г. на 19,1%, до 824 500 т и $1,68 млрд. Показатели станут рекордными для этой отрасли и превысят уровень 2019 г. на 30,8%. Шоколад составляет более 51,5% экспорта сладкого из России.