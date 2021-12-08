Японская компания выкупила долю в лесном холдинге Дальнего Востока за $525 млн

Ранее РБК сообщал о том, что правительство РФ дало разрежение на сделку на трех условиях. Во-первых, Iida должна будет инвестировать $150 млн до конца 2026 г. в строительство новых мощностей по лесопереработке, а также расширение и модернизацию текущих мощностей завода RFP на севере Хабаровского края. Во-вторых, компанию обяжут нарастить производство продукции глубокой переработки, а общий объем переработки древесины RFP должен вырасти в 2,3 раза — с ожидаемых по итогам года 752 000 до 1,7 млн куб. м в 2026 г. В третьих, Iida будет обязуется сохранить общую среднесписочную численность работников на уровне не менее 2612 человек.