Японская компания выкупила долю в лесном холдинге Дальнего Востока за $525 млн
Японская компания Iida Group Holdings, специализирующаяся на строительстве деревянных домов, приобретет 75% в лесопромышленном холдинге RFP Group примерно за $525 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.
«Благодаря включению компании RFP в нашу группу, мы сможем стабильно поставлять лесоматериалы, которые необходимы для строительства домов, несмотря на колебания и нехватку ресурсов на рынке», — говорится в сообщении Iida Group Holdings.
Японская сторона также отметила значение RFP как одного из крупнейших предприятий по производству леса во всем мире. Компания получила разрешение на участок, площадь которого равна 4 млн квадратных километров, что равно 1,08 территории острова Кюсю, отмечается в сообщении. Сделка будет закрыта к середине января 2022 г.
Ранее РБК сообщал о том, что правительство РФ дало разрежение на сделку на трех условиях. Во-первых, Iida должна будет инвестировать $150 млн до конца 2026 г. в строительство новых мощностей по лесопереработке, а также расширение и модернизацию текущих мощностей завода RFP на севере Хабаровского края. Во-вторых, компанию обяжут нарастить производство продукции глубокой переработки, а общий объем переработки древесины RFP должен вырасти в 2,3 раза — с ожидаемых по итогам года 752 000 до 1,7 млн куб. м в 2026 г. В третьих, Iida будет обязуется сохранить общую среднесписочную численность работников на уровне не менее 2612 человек.
До совершения сделки 42% акций компании принадлежали Российско-китайскому инвестфонду (создан 2012 г. РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией), 31% — Millhouse Романа Абрамовича и 27% — Invest AG (управляет активами Александра Абрамова и Александра Фролова).