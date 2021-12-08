Арабский фонд Mubadala купит 1,9% «Сибура»

В октябре этого года «Сибур» и ТАИФ завершили слияние на базе «Сибур холдинга». Создаваемая компания сможет выпускать до 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков в год. Объединенная компания будет обеспечивать 70% от общего выпуска нефтегазохимической продукции в России, а по некоторым продуктам – все 100%, говорил тогда источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки.