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Арабский фонд Mubadala купит 1,9% «Сибура»

Ведомости

Суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company приобретет 1,9% акций «Сибур холдинга», говорится в сообщении фонда, которое опубликовано в Twitter. Сумму сделки в компании не раскрывают. 

«Мы приобрели 1,9% акций «Сибура» […] Эта инвестиция является для нас крупнейшей в России с момента нашего выхода на рынок в 2010 г., она дополняет наш растущий портфель инвестиций в ключевые секторы по всей стране», — отмечается в сообщении фонда. 

Это не первое соглашение, заключенное между фондом Mubadala с «Сибуром». В 2015 г. фонд инвестировал в логистический терминал в Усть-Луге, а также участвовал в долговом финансировании «Запcибнефтехима». 

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Сибура» и Mubadala.

«Сибур» – крупнейшая в России нефтегазохимическая компания, которая владеет крупнейшим в России заводом полимеров «Запсибнефтехим» мощностью 2,2 млн т продукции в год.

В октябре этого года «Сибур» и ТАИФ завершили слияние на базе «Сибур холдинга». Создаваемая компания сможет выпускать до 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков в год. Объединенная компания будет обеспечивать 70% от общего выпуска нефтегазохимической продукции в России, а по некоторым продуктам – все 100%, говорил тогда источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки. 

По данным компании, на 30 сентября акционерами «Сибура» являлись Леонид Михельсон (30,6%), бывшие акционеры ТАИФа (15%), Геннадий Тимченко (14,5%), текущему и бывшему менеджменту «Сибура» принадлежит еще 12,3%. 10,6% у страховой группы «Согаз», по 8,5% у китайской Sinopec и Фонда шелкового пути.

Выручка компании за 9 месяцев 2021 г. выросла на 61,8% в годовом выражении — до 597,6 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 127,1% и достиг 277,1 млрд руб. Продажи природного газа за 9 месяцев 2021 г. составили 12,6 млрд куб. м, продуктов газопереработки – 2,8 млн т, нефтехимической продукции – 4,2 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных