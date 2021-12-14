«Известия» узнали о предложении Минэнерго разрешить продавать пиво на заправках

В докладе говорится, что в начале 2022 г. розничные цены на бензин могут вырасти на 2 руб. за литр, т.е. на 4% к нынешнему уровню. В рамках налогового маневра с начала следующего года вывозная таможенная пошлина на нефть уменьшится на шестую часть, поэтому снизятся рассчитываемые от этого показателя экспортные пошлины на нефтепродукты. Также на 4% будут проиндексированы ставки акцизов на бензин и дизель, вырастут индикативные уровни оптовых цен в формуле демпфера. Из-за этого компенсационные выплаты по механизму нефтеперерабатывающим заводам уменьшатся, отметили в министерстве.