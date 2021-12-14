«Известия» узнали о предложении Минэнерго разрешить продавать пиво на заправках
Министерство энергетики предложило снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС, сообщили РБК и «Известия» со ссылкой на проект доклада министерства в правительство.
Для поддержки отрасли Минэнерго предложило вернуться к рассмотрению идеи снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС днем. По мнению министерства, продажи алкоголя могут улучшить маржинальность заправок.
В докладе говорится, что в начале 2022 г. розничные цены на бензин могут вырасти на 2 руб. за литр, т.е. на 4% к нынешнему уровню. В рамках налогового маневра с начала следующего года вывозная таможенная пошлина на нефть уменьшится на шестую часть, поэтому снизятся рассчитываемые от этого показателя экспортные пошлины на нефтепродукты. Также на 4% будут проиндексированы ставки акцизов на бензин и дизель, вырастут индикативные уровни оптовых цен в формуле демпфера. Из-за этого компенсационные выплаты по механизму нефтеперерабатывающим заводам уменьшатся, отметили в министерстве.
В Минпромторге не ответили на запрос «Известий». Источник издания в министерстве рассказал, что Минэнерго вернется к этой теме, если будет такое поручение. Минэнерго в целом ведет системную работу по поддержке экономики заправки топливом, добавили там.
Продавать алкоголь на АЗС запретили в 2012 г. После этого несколько раз обсуждалась отмена этой меры: в 2016 г. с такой инициативой выступили Российский союз промышленников и предпринимателей вместе с Российским топливным союзом, Минэкономразвития поддержало их предложение. В 2020 г. Минпромторг направлял в ФАС доклад л мерах содействия отраслям торговли и общепита и в том числе предложил отменить запрет на торговлю спиртным на заправках. Однако главный противник отмены запрета — Минздрав. В министерстве оперативно не ответили на запрос издания.