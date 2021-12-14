Газета
Бизнес

«Известия» узнали о предложении Минэнерго разрешить продавать пиво на заправках

Ведомости

Министерство энергетики предложило снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС, сообщили РБК и «Известия» со ссылкой на проект доклада министерства в правительство. 

Для поддержки отрасли Минэнерго предложило вернуться к рассмотрению идеи снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС днем. По мнению министерства, продажи алкоголя могут улучшить маржинальность заправок. 

В докладе говорится, что в начале 2022 г. розничные цены на бензин могут вырасти на 2 руб. за литр, т.е. на 4% к нынешнему уровню. В рамках налогового маневра с начала следующего года вывозная таможенная пошлина на нефть уменьшится на шестую часть, поэтому снизятся рассчитываемые от этого показателя экспортные пошлины на нефтепродукты. Также на 4% будут проиндексированы ставки акцизов на бензин и дизель, вырастут индикативные уровни оптовых цен в формуле демпфера. Из-за этого компенсационные выплаты по  механизму нефтеперерабатывающим заводам уменьшатся, отметили в министерстве.

В Минпромторге не ответили на запрос «Известий». Источник издания в министерстве рассказал, что Минэнерго вернется к этой теме, если будет такое поручение. Минэнерго в целом ведет системную работу по поддержке экономики заправки топливом, добавили там. 

Продавать алкоголь на АЗС запретили в 2012 г. После этого несколько раз обсуждалась отмена этой меры: в 2016 г. с такой инициативой выступили Российский союз промышленников и предпринимателей вместе с Российским топливным союзом, Минэкономразвития поддержало их предложение. В 2020 г. Минпромторг направлял в ФАС доклад л мерах содействия отраслям торговли и общепита и в том числе предложил отменить запрет на торговлю спиртным на заправках. Однако главный противник отмены запрета — Минздрав. В министерстве оперативно не ответили на запрос издания. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных