В строительство дублера Егорьевского шоссе вложат более 60 млрд рублей
В строительство платной автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов протяженностью 36,3 км вложат более 60 млрд руб., говорится в сообщении Газпромбанка, который является одним из участников концессии и организовывает привлечение финансирования. Банк также привлечет свой инжиниринговый центр для мониторинга реализации инвестиционного этапа проекта.
Концессионное соглашение на 28 лет подписано между правительством Московской области и компанией «М.Е.Т.К.», саму дорогу планируется построить в 2023-2026 гг. Она будет расположена на участке от г. п. Люберцы до деревни Кошерово и классифицирована как автодорога общего пользования регионального значения. Плановая интенсивность движения по новому участку – 25 000 автомобилей в сутки, указано в сообщении.
Основная цель строительства данного участка в том, чтобы вывести транзитный транспорт из населенных пунктов Люберецкого и Раменского районов, что «позволит снизить общую транспортную напряженность на одном из самых загруженных направлений Московской области», прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, слова которого приводятся в сообщении.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик пояснил, что новая дорога станет альтернативой бесплатному участку Егорьевского шоссе. «Дублер шоссе планируется сделать платным с двумя полосами движения в каждую сторону. Дорога будет начинаться от Люберец, пройдет севернее Егорьевского шоссе и выйдет к ЦКАД», — отметил он. По его словам, новым дублером смогут воспользоваться более 2 млн жителей Подмосковья.