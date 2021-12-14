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В строительство дублера Егорьевского шоссе вложат более 60 млрд рублей

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В строительство платной автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов протяженностью 36,3 км вложат более 60 млрд руб., говорится в сообщении Газпромбанка, который является одним из участников концессии и организовывает привлечение финансирования. Банк также привлечет свой инжиниринговый центр для мониторинга реализации инвестиционного этапа проекта.

Концессионное соглашение на 28 лет подписано между правительством Московской области и компанией «М.Е.Т.К.», саму дорогу планируется построить в 2023-2026 гг. Она будет расположена на участке от г. п. Люберцы до деревни Кошерово и классифицирована как автодорога общего пользования регионального значения. Плановая интенсивность движения по новому участку – 25 000 автомобилей в сутки, указано в сообщении.

Основная цель строительства данного участка в том, чтобы вывести транзитный транспорт из населенных пунктов Люберецкого и Раменского районов, что «позволит снизить общую транспортную напряженность на одном из самых загруженных направлений Московской области», прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, слова которого приводятся в сообщении.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик пояснил, что новая дорога станет альтернативой бесплатному участку Егорьевского шоссе. «Дублер шоссе планируется сделать платным с двумя полосами движения в каждую сторону. Дорога будет начинаться от Люберец, пройдет севернее Егорьевского шоссе и выйдет к ЦКАД», — отметил он. По его словам, новым дублером смогут воспользоваться более 2 млн жителей Подмосковья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных