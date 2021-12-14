В строительство дублера Егорьевского шоссе вложат более 60 млрд рублей

Концессионное соглашение на 28 лет подписано между правительством Московской области и компанией «М.Е.Т.К.», саму дорогу планируется построить в 2023-2026 гг. Она будет расположена на участке от г. п. Люберцы до деревни Кошерово и классифицирована как автодорога общего пользования регионального значения. Плановая интенсивность движения по новому участку – 25 000 автомобилей в сутки, указано в сообщении.