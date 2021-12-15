РБК узнал о требовании «Роснано» к банкам пересмотра кредитных договоров

Без госгарантий банки не выдали бы кредиты компании, потому что пришли бы к выводу об отсутствии подтвержденных источников возврата денег. А с госгарантиями банки решили одобрить кредиты, хотя осознавали высокую вероятность покрытия долга именно за счет госгарантий, указано в документах «Роснано». «Для банка было очевидно, что он сможет извлечь для себя преимущества, а также то, что предоставление кредита "Роснано" не соответствует его долгосрочным интересам, но вместе с тем все риски банка покрываются государственной гарантией», — указано в документах. В компании считают, что банки планировали «извлекать дополнительную прибыль за счет заемщика без несения каких-либо рисков», поскольку в любом случае деньги будут возвращены государством.