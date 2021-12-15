РБК узнал о требовании «Роснано» к банкам пересмотра кредитных договоров
Госкомпания «Роснано», объявившая в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров, сообщил РБК со ссылкой на документы, подлинность которых подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров. Документы направлены Совкомбанку, Промсвязьбанку и банку «Ак Барс».
По состоянию на 30 июня, «Роснано» было должно по кредитам Совкомбанку 38 млрд руб., Промсвязьбанку – 16 млрд руб., а банку «Ак Барс» — 850 млн руб. Также компания брала кредиты в банке «Санкт-Петербург» и АКБ «Россия» на суммы 16,5 млрд и 5 млрд руб. соответственно, пишет РБК со ссылкой на отчетность компании.
В «Роснано» утверждают, что у компании есть основания полагать, что заключенные договоры наносят ущерб ее интересам. «Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям "Роснано"», — пишет госкомпания.
Без госгарантий банки не выдали бы кредиты компании, потому что пришли бы к выводу об отсутствии подтвержденных источников возврата денег. А с госгарантиями банки решили одобрить кредиты, хотя осознавали высокую вероятность покрытия долга именно за счет госгарантий, указано в документах «Роснано». «Для банка было очевидно, что он сможет извлечь для себя преимущества, а также то, что предоставление кредита "Роснано" не соответствует его долгосрочным интересам, но вместе с тем все риски банка покрываются государственной гарантией», — указано в документах. В компании считают, что банки планировали «извлекать дополнительную прибыль за счет заемщика без несения каких-либо рисков», поскольку в любом случае деньги будут возвращены государством.
Два собеседника издания, близкие к банкам-кредиторам «Роснано», подтвердили получение таких претензий. По словам одного из источников, требования компании нелогичны, потому что она продолжает исполнять свои обязательства. Второй собеседник назвал претензию «формальной», потому что переговоры о реструктуризации, по его словам, начались задолго до ее отправки.