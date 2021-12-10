Дворкович объяснил причину финансовых проблем «Роснано»
«Отрицательный баланс компании во многом является только следствием модели финансирования, где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих. И процентные выплаты по этим банковским кредитам, особенно в кризисные годы, сразу после 2014 г. например, были запредельными», — сказал Дворкович. «Для нормального финансирования этих инновационных проектов, венчурных проектов, нужны были вложения в капитал, а не кредиты. И тогда все бы нормально сработало», — объяснил он.
По его словам, финансовые сложности, связанные с погашением облигаций, являются временными. «Все увидят, что в целом портфель принес успех», — отметил Дворкович.
1 декабря Национальный расчетный депозитарий сообщил, что «Роснано» перечислила деньги для погашения выпуска облигаций без госгарантии на 4,5 млрд руб. Компания погасила облигации выпуска БО-002P-01. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на компанию, что преимущественно держателями этих облигаций были частные инвесторы. Исходя из ставки 9,1% годовых, выплата суммы по купону составила 0,2 млрд руб. Тогда в компании подчеркивали, что «Роснано» продолжает диалог с банками-кредиторами и другими заинтересованными лицами, чтобы пересмотреть условия кредитных обязательств и найти решение для повышения финансовой устойчивости компании и поддержания уровня ликвидности для выполнения своих обязательств. Такие решения должны быть приняты до конца этого года, добавили в «Роснано».
19 ноября Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано» по предписанию ЦБ. В регуляторе позже сообщили, что Центробанк получил информацию о том, что «Роснано» обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга госкомпании. Чтобы не создавать условия для инсайдерской торговли на бирже до официального опубликования информации о переговорах, ЦБ 19 ноября принял решение о приостановке торгов облигациями «Роснано» на Мосбирже. С понедельника, 22 ноября, торги были возобновлены.
В тот же день, когда Мосбиржа приостановила торги, «Роснано» опубликовало на своем сайте сообщение о том, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. «Роснано» обсудило возможные сценарии реструктуризации долгов для того, чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», — отмечается в сообщении компании.
Позже в Минфине сообщили, что правительство рассматривает разные варианты повышения эффективности «Роснано», но ни один из них не предполагает невыполнения обязательств по долгам компании, обеспеченных госгарантией. Правительство уже приняло решение по смене совета директоров, уточнили в ведомстве. Прорабатываются в том числе механизмы по выходу из исторического проектного портфеля госкорпорации.
До погашения на бирже обращалось девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,6 млрд руб. Три выпуска с госгарантией Минфина: у двух на 18 млрд руб. обеспечен номинал, еще один, на 13,4 млрд руб., обеспечен полностью. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон. Таким образом, госгарантии не распространяются на выпуск облигаций на общую сумму порядка 40,2 млрд руб.