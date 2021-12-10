Дворкович объяснил причину финансовых проблем «Роснано»

1 декабря Национальный расчетный депозитарий сообщил, что «Роснано» перечислила деньги для погашения выпуска облигаций без госгарантии на 4,5 млрд руб. Компания погасила облигации выпуска БО-002P-01. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на компанию, что преимущественно держателями этих облигаций были частные инвесторы. Исходя из ставки 9,1% годовых, выплата суммы по купону составила 0,2 млрд руб. Тогда в компании подчеркивали, что «Роснано» продолжает диалог с банками-кредиторами и другими заинтересованными лицами, чтобы пересмотреть условия кредитных обязательств и найти решение для повышения финансовой устойчивости компании и поддержания уровня ликвидности для выполнения своих обязательств. Такие решения должны быть приняты до конца этого года, добавили в «Роснано».