Виноделы предупредили о риске потери товара в России на 15 млрд рублей
В обороте до сих пор находится несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя на сумму более 15 млрд руб., которые могут признать контрафактом и уничтожить уже с 1 января 2022 г., предупредили премьер-министра Михаила Мишустина участники рынка.
Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Евразийской ассоциации владельцев магазинов беспошлинной торговли, Комитета производителей алкогольной продукции (СПАП), Федерации рестораторов и отельеров, «Белуга Групп» и Simple Group написали на имя главы правительства письмо, в котором просят продлить еще на год мораторий на проверки бизнеса по закону об изменении классификации винодельческой продукции, истечение которого и грозит поставщикам многомиллиардными потерями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращения.
Принятый в июле закон № 345-ФЗ предусматривает, что классификация вин осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, а импортеры пользоваться ей не могут. Например, документ исключил использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории РФ. Производителей шампанских вин из одноименного французского региона обязали переименовать свою продукцию в «игристое вино».
Закон вступил в силу сразу после публикации документа, без дополнительного переходного периода для бизнеса, поэтому в октябре правительство ввело мораторий на проверки соответствия винодельческой продукции новым требованиям на срок до 31 декабря 2021 г. Это означает, что с 1 января контрольные и надзорные органы смогут изымать такую продукцию как контрафактную и направлять ее на утилизацию. «Это повлечет за собой колоссальные убытки индустрии, и мы опасаемся, что на российском рынке будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели этой продукции в лице импортеров, дистрибуторов, ретейлеров и ресторанов будут лишены прав собственности на нее», — говорится в письме.
В связи с этим подписанты просят правительство продлить мораторий до 31 декабря 2022 г. Они считают, что это позволит участникам рынка реализовать товар без опасения понести убытки, а государству получить налоговые отчисления с ее продажи.