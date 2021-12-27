Виноделы предупредили о риске потери товара в России на 15 млрд рублей

Закон вступил в силу сразу после публикации документа, без дополнительного переходного периода для бизнеса, поэтому в октябре правительство ввело мораторий на проверки соответствия винодельческой продукции новым требованиям на срок до 31 декабря 2021 г. Это означает, что с 1 января контрольные и надзорные органы смогут изымать такую продукцию как контрафактную и направлять ее на утилизацию. «Это повлечет за собой колоссальные убытки индустрии, и мы опасаемся, что на российском рынке будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели этой продукции в лице импортеров, дистрибуторов, ретейлеров и ресторанов будут лишены прав собственности на нее», — говорится в письме.