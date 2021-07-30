Виноделы просят ввести мораторий на действие нового закона, изменившего классификацию вин

Виноделы просят ввести мораторий на действие нового закона, изменившего классификацию винРитейлеры требуют от них взять на себя убытки из-за его нарушения
Сразу несколько отраслевых объединений российских виноделов обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с письмом, в котором предлагают ввести мораторий или переходный период в действии федерального закона № 345-ФЗ, который установил новые требования к винодельческой продукции. Они также просят о временном порядке работы отрасли до появления новых ГОСТов и других необходимых нормативных актов.
Подписи под обращением поставили руководители саморегулируемой организации «Винодельческий союз», ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», Ассоциации производителей игристых вин, союзов виноградарей и виноделов Дагестана, а также Дона и Волги, ассоциации «Честно» и т. д. «Ведомости» ознакомились с его копией, ее подлинность подтвердили сотрудники двух объединений. Обращение поступило в правительство, уточнил представитель его пресс-службы. По его словам, оно направлено в Минсельхоз. Министерство пока формирует позицию по этим вопросам, сообщил его представитель.