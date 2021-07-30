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Виноделы просят ввести мораторий на действие нового закона, изменившего классификацию вин

Ритейлеры требуют от них взять на себя убытки из-за его нарушения
Екатерина Бурлакова
Остается риск, что оборот продукции со старыми ГОСТами будет незаконным /Андрей Гордеев / Ведомости

Сразу несколько отраслевых объединений российских виноделов обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с письмом, в котором предлагают ввести мораторий или переходный период в действии федерального закона № 345-ФЗ, который установил новые требования к винодельческой продукции. Они также просят о временном порядке работы отрасли до появления новых ГОСТов и других необходимых нормативных актов.

Подписи под обращением поставили руководители саморегулируемой организации «Винодельческий союз», ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», Ассоциации производителей игристых вин, союзов виноградарей и виноделов Дагестана, а также Дона и Волги, ассоциации «Честно» и т. д. «Ведомости» ознакомились с его копией, ее подлинность подтвердили сотрудники двух объединений. Обращение поступило в правительство, уточнил представитель его пресс-службы. По его словам, оно направлено в Минсельхоз. Министерство пока формирует позицию по этим вопросам, сообщил его представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных