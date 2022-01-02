Event-агентства отметили восстановление рынка новогодних торжеств к допандемийному уровню

Управляющий партнер агентства Yes Николай Перепелкин оценил спрос на новогоднем рынке как «достаточно активный». При этом он считает, что ажиотажем ситуацию пока назвать нельзя. Среди особенностей новогодних торжеств и праздников в 2021 г. он отметил интерес молодых клиентов к акциям, связанным с благотворительностью, а также аукционам и субботникам. Другой особенностью стала аренда «лофтов» — стилизованных площадок для торжеств, рассказали в event-агентстве «Отдохни по-звездному».