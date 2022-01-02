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Event-агентства отметили восстановление рынка новогодних торжеств к допандемийному уровню

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Количество заказов новогодних мероприятий у event-агентств в 2021 г. превысило показатели предыдущего года и вернулось к допандемийному уровню. Об этом рассказали опрошенные РБК представители индустрии.

Генеральный директор event-агентства Big Jack Николай Андреев связал падение загруженности в 2020 г. с ограничениями на массовые мероприятия и высоким уровнем заболеваемости COVID-19. «У всех известных нам партнеров на всех известных нам площадках сейчас допандемийная загруженность, иногда даже сверхдопандемийная», — сказал он.

По его словам, многие клиенты закладывают на новогодние мероприятия двойные бюджеты, чтобы компенсировать отсутствие торжеств на прошлый Новый год.

Управляющий партнер агентства Yes Николай Перепелкин оценил спрос на новогоднем рынке как «достаточно активный». При этом он считает, что ажиотажем ситуацию пока назвать нельзя. Среди особенностей новогодних торжеств и праздников в 2021 г. он отметил интерес молодых клиентов к акциям, связанным с благотворительностью, а также аукционам и субботникам. Другой особенностью стала аренда «лофтов» — стилизованных площадок для торжеств, рассказали в event-агентстве «Отдохни по-звездному».

Cредний гонорар популярных российских артистов за новогодние корпоративы в 2021 г. вырос в полтора-два раза по сравнению с 2019-м, сообщал ранее член Национальной ассоциации организаторов мероприятий Павел Воронцов. Его размер составляет в среднем 1,5–2 млн руб. против 1–1,5 млн руб. в допандемийный год. При этом на общих бюджетах корпоративов или частных мероприятий это не отразилось, поскольку подрядчики снизили стоимость своих услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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