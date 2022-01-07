New York Times договорилась о покупке спортивного СМИ Athletic за $550 млн

После завершения сделки Athletic будет работать отдельно от The New York Times и спортивного раздела газеты. Издателем будет топ-менеджер Times Дэвид Перпич. Основатели Athletic Алекс Мазер и Адам Хансманн останутся в компании. Мазер, который сейчас занимает пост руководителя сайта, станет гендиректором и сопредседателем, а Хансманн, который сейчас является президентом Athletic, станет его исполнительным директором и сопредседателем.