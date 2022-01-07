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New York Times договорилась о покупке спортивного СМИ Athletic за $550 млн

Ведомости

Газета The New York Times достигла соглашения о покупке спортивного онлайн-СМИ Athletic за $550 млн, говорится на сайте газеты. Количество подписчиков Athletic достигает 1,2 млн.

В сообщении говорится, что сделка приблизит New York Times, у которой уже есть 8 млн подписчиков, к цели в 10 млн, которую планировалось достигнуть к 2025 г. Аудитория газеты получит детальное освещение более 200 профессиональных спортивных команд в Северной Америке, Великобритании и Европе, которое предоставляют журналисты Athletic.

После завершения сделки Athletic будет работать отдельно от The New York Times и спортивного раздела газеты. Издателем будет топ-менеджер Times Дэвид Перпич. Основатели Athletic Алекс Мазер и Адам Хансманн останутся в компании. Мазер, который сейчас занимает пост руководителя сайта, станет гендиректором и сопредседателем, а Хансманн, который сейчас является президентом Athletic, станет его исполнительным директором и сопредседателем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных