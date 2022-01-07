New York Times договорилась о покупке спортивного СМИ Athletic за $550 млн
Газета The New York Times достигла соглашения о покупке спортивного онлайн-СМИ Athletic за $550 млн, говорится на сайте газеты. Количество подписчиков Athletic достигает 1,2 млн.
В сообщении говорится, что сделка приблизит New York Times, у которой уже есть 8 млн подписчиков, к цели в 10 млн, которую планировалось достигнуть к 2025 г. Аудитория газеты получит детальное освещение более 200 профессиональных спортивных команд в Северной Америке, Великобритании и Европе, которое предоставляют журналисты Athletic.
После завершения сделки Athletic будет работать отдельно от The New York Times и спортивного раздела газеты. Издателем будет топ-менеджер Times Дэвид Перпич. Основатели Athletic Алекс Мазер и Адам Хансманн останутся в компании. Мазер, который сейчас занимает пост руководителя сайта, станет гендиректором и сопредседателем, а Хансманн, который сейчас является президентом Athletic, станет его исполнительным директором и сопредседателем.