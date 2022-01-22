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Бизнес попросил не вводить регулирование цен в отелях в дни форумов

Ведомости

Российские отельеры вновь попросили власти отказаться от идеи ввести госрегулирование цен во время проведения международных форумов. Представители гостиничного бизнеса направили соответствующее письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщил ТАСС, в распоряжении которого есть копия обращения. 

«Предлагаемая ФАС законодательная инициатива противоречит рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития. На рынке гостиничных услуг применяется динамическое ценообразование, результат которого зависит от соотношения (и характера) спроса и предложения», — говорится в письме.

Реализация законопроекта приведет к падению доходов бизнеса и налоговых платежей, что в результате скажется на исполнении национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», убеждены авторы обращения.

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Кроме того, инициатива о госрегулировании цен противоречит указу президента «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», федеральному закону № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Законопроект «вводит на государственном уровне дискриминационные условия для отдельных представителей гостиничной отрасли», говорится в письме. 

Обращение подписали общественный уполномоченный в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, представители Торгово-промышленной палаты России, РСПП, российских подразделений гостиничных сетей Accor, IHG, Radission Hotel Group, Marriott. Всего подписи под обращением Мишустину поставили 29 человек.

Ранее представители турбизнеса и отельеры просили Мишустина отказаться от предложения ФАС в сентябре прошлого года. Они назвали инициативу несвоевременной в условиях кризиса, в котором находятся международный, деловой, конгрессный и другие виды туризма. Авторы письма отметили, что недостаток качественных отелей появился из-за недостаточно благоприятного инвестиционного климата, улучшение которого – основная цель экономических форумов.

ФАС России совместно с Ростуризмом готовят механизм временного ограничения роста цен на отели в дни проведения масштабных международных форумов, сообщала пресс-служба ФАС. Стоимость проживания будет рассчитываться по специальной методике, которую разработают ФАС и Минэкономразвития. Нарушителей предлагается штрафовать: штраф до 50 000 руб. для ИП, для юрлиц – до двукратного размера дополнительной полученной выручки.

«Изменения будут касаться очень небольшого сегмента рынка — только гостиниц и отелей, которые находятся в городах проведения форумов: Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Период проведения каждого мероприятия составляет от 2 до 4 дней. Поэтому реализация этого механизма не приведет ни к каким негативным последствиям для туристической отрасли», — сообщал замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Ранее подобные меры по ограничению роста цен на отели принимались при проведении спортивных мероприятий в России, в частности, зимней Олимпиады 2014 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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