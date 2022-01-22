Бизнес попросил не вводить регулирование цен в отелях в дни форумов
Российские отельеры вновь попросили власти отказаться от идеи ввести госрегулирование цен во время проведения международных форумов. Представители гостиничного бизнеса направили соответствующее письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщил ТАСС, в распоряжении которого есть копия обращения.
«Предлагаемая ФАС законодательная инициатива противоречит рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития. На рынке гостиничных услуг применяется динамическое ценообразование, результат которого зависит от соотношения (и характера) спроса и предложения», — говорится в письме.
Реализация законопроекта приведет к падению доходов бизнеса и налоговых платежей, что в результате скажется на исполнении национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», убеждены авторы обращения.
Кроме того, инициатива о госрегулировании цен противоречит указу президента «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», федеральному закону № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Законопроект «вводит на государственном уровне дискриминационные условия для отдельных представителей гостиничной отрасли», говорится в письме.
Обращение подписали общественный уполномоченный в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, представители Торгово-промышленной палаты России, РСПП, российских подразделений гостиничных сетей Accor, IHG, Radission Hotel Group, Marriott. Всего подписи под обращением Мишустину поставили 29 человек.
Ранее представители турбизнеса и отельеры просили Мишустина отказаться от предложения ФАС в сентябре прошлого года. Они назвали инициативу несвоевременной в условиях кризиса, в котором находятся международный, деловой, конгрессный и другие виды туризма. Авторы письма отметили, что недостаток качественных отелей появился из-за недостаточно благоприятного инвестиционного климата, улучшение которого – основная цель экономических форумов.
ФАС России совместно с Ростуризмом готовят механизм временного ограничения роста цен на отели в дни проведения масштабных международных форумов, сообщала пресс-служба ФАС. Стоимость проживания будет рассчитываться по специальной методике, которую разработают ФАС и Минэкономразвития. Нарушителей предлагается штрафовать: штраф до 50 000 руб. для ИП, для юрлиц – до двукратного размера дополнительной полученной выручки.
«Изменения будут касаться очень небольшого сегмента рынка — только гостиниц и отелей, которые находятся в городах проведения форумов: Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Период проведения каждого мероприятия составляет от 2 до 4 дней. Поэтому реализация этого механизма не приведет ни к каким негативным последствиям для туристической отрасли», — сообщал замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев.
Ранее подобные меры по ограничению роста цен на отели принимались при проведении спортивных мероприятий в России, в частности, зимней Олимпиады 2014 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г.