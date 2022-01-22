Бизнес попросил не вводить регулирование цен в отелях в дни форумов

«Изменения будут касаться очень небольшого сегмента рынка — только гостиниц и отелей, которые находятся в городах проведения форумов: Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Период проведения каждого мероприятия составляет от 2 до 4 дней. Поэтому реализация этого механизма не приведет ни к каким негативным последствиям для туристической отрасли», — сообщал замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев.