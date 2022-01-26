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Бизнес

Forbes оценил потери российских бизнесменов на фоне ситуации с Украиной

Ведомости

У 76 из 104 российских бизнесменов с конца декабря снизилось состояние, пишет Forbes. По данным издания, в совокупности они потеряли порядка $28 млрд. Самые большие потери — у бизнесменов, контролирующих промышленные и металлургические компании. 

Так, в период с 20 декабря по 25 января больше всего снизилось состояние основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона — на $2,1, до $25,5 млрд. Член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко потерял за указанный период $1,9 млрд. Состояние сенатора Сулеймана Керимова, чья семья контролирует золотодобывающую компанию «Полюс», снизилось на $1,8 млрд — до $13,1 млрд. Состояние президента и основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на $1,1 млрд — до $25,5 млрд. 

Помимо промышленников, серьезно снизилось состояние и у банкиров. Так, основатель TCS Group (владеет «Тинькофф банком») Олег Тиньков потерял за указанный период $1,43 млрд, его состояние на 25 января издание оценивало в  $5,4 млрд. Состояние совладельца LetterOne и «Альфа Групп» Михаила Фридмана снизилось на $1,12 млрд — до $13,9 млрд. 

Снижение состояний российских бизнесменов происходит на фоне рекордного падения фондового рынка за последние два года, пишет издание. Так, с 13 января на рынках началась распродажа после усиления напряжения ситуации вокруг Украины и рисков возможных санкций против России со стороны США и их союзников.

Максимальное падение было 18 января, тогда индекс Мосбиржи рухнул за день на 6,5%, что стало самым большим падением с начала пандемии в марте 2020 г. 24 января на фоне очередных негативных заявлений индекс Мосбиржи закрылся падением на 5,9%. В итоге ослабела и российская валюта — курс доллара поднимался выше 79 руб., евро торгуется на отметке выше 89 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных