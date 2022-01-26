Forbes оценил потери российских бизнесменов на фоне ситуации с Украиной

Так, в период с 20 декабря по 25 января больше всего снизилось состояние основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона — на $2,1, до $25,5 млрд. Член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко потерял за указанный период $1,9 млрд. Состояние сенатора Сулеймана Керимова, чья семья контролирует золотодобывающую компанию «Полюс», снизилось на $1,8 млрд — до $13,1 млрд. Состояние президента и основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на $1,1 млрд — до $25,5 млрд.