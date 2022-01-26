Forbes оценил потери российских бизнесменов на фоне ситуации с Украиной
У 76 из 104 российских бизнесменов с конца декабря снизилось состояние, пишет Forbes. По данным издания, в совокупности они потеряли порядка $28 млрд. Самые большие потери — у бизнесменов, контролирующих промышленные и металлургические компании.
Так, в период с 20 декабря по 25 января больше всего снизилось состояние основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона — на $2,1, до $25,5 млрд. Член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко потерял за указанный период $1,9 млрд. Состояние сенатора Сулеймана Керимова, чья семья контролирует золотодобывающую компанию «Полюс», снизилось на $1,8 млрд — до $13,1 млрд. Состояние президента и основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на $1,1 млрд — до $25,5 млрд.
Помимо промышленников, серьезно снизилось состояние и у банкиров. Так, основатель TCS Group (владеет «Тинькофф банком») Олег Тиньков потерял за указанный период $1,43 млрд, его состояние на 25 января издание оценивало в $5,4 млрд. Состояние совладельца LetterOne и «Альфа Групп» Михаила Фридмана снизилось на $1,12 млрд — до $13,9 млрд.
Снижение состояний российских бизнесменов происходит на фоне рекордного падения фондового рынка за последние два года, пишет издание. Так, с 13 января на рынках началась распродажа после усиления напряжения ситуации вокруг Украины и рисков возможных санкций против России со стороны США и их союзников.
Максимальное падение было 18 января, тогда индекс Мосбиржи рухнул за день на 6,5%, что стало самым большим падением с начала пандемии в марте 2020 г. 24 января на фоне очередных негативных заявлений индекс Мосбиржи закрылся падением на 5,9%. В итоге ослабела и российская валюта — курс доллара поднимался выше 79 руб., евро торгуется на отметке выше 89 руб.