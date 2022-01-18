Российский фондовый рынок закрылся максимальным падением с начала пандемии
Основные российские фондовые индексы в ходе основных торгов 18 января снизились на 6,5%-7,3%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи закрылся падением в 6,5% и на момент закрытия основных торгов в 18:50 по мск его значение достигло 3 328,94 пунктов. Долларовый индекс РТС на закрытии торгов снизился на 7,29% — до 1367,45 пунктов. Индекс голубых фишек снизился за день на 6,94% — до 21 602,45 пунктов. Всего с начала 2022 г. индекс Мосбиржи упал на 12,1%, индекс РТС — на 14,3%.
В ходе торгов 18 января индекс Мосбиржи в моменте опускался на 7,4% — ниже 3 300 пунктов. Индекс РТС в моменте терял до 8,1%, опускаясь ниже отметки 1355 пунктов, что являлось минимумом с декабря 2020 г.
Это максимальное падение с 12 марта 2020 г., когда на фоне обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса индекс Мосбиржи обвалился на 8,28%, РТС — на 11,03%.
Волатильность рынка отразилось и на госдолге. Минфин отменил традиционные аукционы по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ), запланированные на 19 января в связи с «возросшей волатильностью на финансовых рынках».
Российский фондовый рынок падает на фоне геополитических новостей. Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. По их итогам Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза во многом остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя.
Помимо этого, накануне вечером немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что США и Европейский союз отказались от планов по отключению России от SWIFT за «вторжение» на территорию Украины. Однако позже в Белом доме опровергли эту информацию.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.
Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.