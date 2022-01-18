Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ на фоне падения рынков
Минфин отменил традиционные аукционы по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ), запланированные на 19 января в связи с «возросшей волатильностью на финансовых рынках». Об этом говорится в сообщении министерства.
«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 января 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — отметили в министерстве.
В ходе биржевых торгов 18 января основные российские фондовые индексы снижаются более чем на 5%. Индекс Мосбиржи падает на 5,31% по состоянию на 16:38 по мск до 3 371,30 пункта, индекс РТС снижается на 6,21% до 1 383,38 пункта.
Помимо этого снижается и индекс Мосбиржи государственных облигаций в рублях (RGBITR). На 16:41 по мск он снизился на 0,22% до 562,07 пункта. С начала года снижение индекса составило 4,7%.
Российский фондовый рынок падает на фоне геополитических новостей. Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. По их итогам Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза во многом остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя.
Помимо этого накануне вечером немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что США и Европейский союз отказались от планов по отключению России от SWIFT за «вторжение» на территорию Украины. Однако позже в Белом доме опровергли эту информацию.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.
Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.