Газета
Финансы

Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ на фоне падения рынков

Ведомости

Минфин отменил традиционные аукционы по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ), запланированные на 19 января в связи с «возросшей волатильностью на финансовых рынках». Об этом говорится в сообщении министерства.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 января 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — отметили в министерстве. 

В ходе биржевых торгов 18 января основные российские фондовые индексы снижаются более чем на 5%. Индекс Мосбиржи падает на 5,31% по состоянию на 16:38 по мск до 3 371,30 пункта, индекс РТС снижается на 6,21% до 1 383,38 пункта.

Помимо этого снижается и индекс Мосбиржи государственных облигаций в рублях (RGBITR). На 16:41 по мск он снизился на 0,22% до 562,07 пункта. С начала года снижение индекса составило 4,7%.

Российский фондовый рынок падает на фоне геополитических новостей. Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. По их итогам Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза во многом остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя.

Помимо этого накануне вечером немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что США и Европейский союз отказались от планов по отключению России от SWIFT за «вторжение» на территорию Украины. Однако позже в Белом доме опровергли эту информацию.

В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.

Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных