LetterOne Фридмана намерена блокировать IPO Wintershall Dea

Кроме того, как считает руководство LetterOne, повышенное внимание к возможному IPO и распределению дивидендов рискует помешать инвестициям в поставки доступной для европейцев энергии. Группа в настоящее время выступает против IPO, поскольку это может повлиять на участие Wintershall Dea в слияниях и поглощениях. а также привести к максимизации ее свободного денежного потока в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении LetterOne. Группа пообещала поддержать листинг, когда это будет «иметь смысл с коммерческой точки зрения», а также согласиться на увеличение дивидендов, «если это будет соответствовать устойчивым интересам, целям и стратегии компании».