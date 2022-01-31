LetterOne Фридмана намерена блокировать IPO Wintershall Dea
Инвестгруппа LetterOne Михаила Фридмана и партнеров, которая контролирует 27,3% немецкой Wintershall Dea, планирует блокировать попытки первичного размещения акций компании в ближайшем будущем ее мажоритарным акционером BASF. Об этом рассказал Financial Times представитель LetterOne.
Немецкий концерн BASF, которому принадлежат остальные две трети акций Wintershall Dea, выступает за проведение IPO. В прошлом году BASF и LetterOne уже отложили первичное размещение нефтегазовой компании Германии, запланированное на вторую половину 2021 г., из-за того, что рыночная оценка нефтегазовых компаний не достигла того уровня, который акционеры ожидают от IPO.
LetterOne оценивает свою долю в Wintershall в $5,2 млрд. Таким образом, рыночная стоимость компании может составить около $20 млрд. При этом в LetterOne заявили, что будут «сопротивляться растущему давлению» с тем, чтобы выйти на биржу в ближайшее время. В группе пояснили, что настороженное отношение инвесторов к российскому рынку, где Wintershall Dea добывает часть нефти и газа, может негативно сказаться на оценке стоимости компании, которая «не отражает потенциал бизнеса».
Кроме того, как считает руководство LetterOne, повышенное внимание к возможному IPO и распределению дивидендов рискует помешать инвестициям в поставки доступной для европейцев энергии. Группа в настоящее время выступает против IPO, поскольку это может повлиять на участие Wintershall Dea в слияниях и поглощениях. а также привести к максимизации ее свободного денежного потока в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении LetterOne. Группа пообещала поддержать листинг, когда это будет «иметь смысл с коммерческой точки зрения», а также согласиться на увеличение дивидендов, «если это будет соответствовать устойчивым интересам, целям и стратегии компании».
Представитель BASF заявил в беседе с Reuters, что холдинг по-прежнему намерен продать свою долю в Wintershall Dea и считает IPO лучшим способом сделать это. Разногласия с LetterOne в компании не прокомментировали.
Wintershall Dea была образована в 2019 г. в результате слияния нефтегазовых активов BASF и LetterOne. По собственным данным, компания является крупнейшим независимым производителем газа и нефти в Европе. Wintershall Dea ведет добычу в Норвегии, Германии и в России (совместно с «Газпромом») а также работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке.