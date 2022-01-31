Газета
Бизнес

LetterOne Фридмана намерена блокировать IPO Wintershall Dea

Ведомости

Инвестгруппа LetterOne Михаила Фридмана и партнеров, которая контролирует 27,3% немецкой Wintershall Dea, планирует блокировать попытки первичного размещения акций компании в ближайшем будущем ее мажоритарным акционером BASF. Об этом рассказал Financial Times представитель LetterOne.

Немецкий концерн BASF, которому принадлежат остальные две трети акций Wintershall Dea, выступает за проведение IPO. В прошлом году BASF и LetterOne уже отложили первичное размещение нефтегазовой компании Германии, запланированное на вторую половину 2021 г., из-за того, что рыночная оценка нефтегазовых компаний не достигла того уровня, который акционеры ожидают от IPO.

LetterOne оценивает свою долю в Wintershall в $5,2 млрд. Таким образом, рыночная стоимость компании может составить около $20 млрд. При этом в LetterOne заявили, что будут «сопротивляться растущему давлению» с тем, чтобы выйти на биржу в ближайшее время. В группе пояснили, что настороженное отношение инвесторов к российскому рынку, где Wintershall Dea добывает часть нефти и газа, может негативно сказаться на оценке стоимости компании, которая «не отражает потенциал бизнеса».

Кроме того, как считает руководство LetterOne, повышенное внимание к возможному IPO и распределению дивидендов рискует помешать инвестициям в поставки доступной для европейцев энергии. Группа в настоящее время выступает против IPO, поскольку это может повлиять на участие Wintershall Dea в слияниях и поглощениях. а также привести к максимизации ее свободного денежного потока в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении LetterOne. Группа пообещала поддержать листинг, когда это будет «иметь смысл с коммерческой точки зрения», а также согласиться на увеличение дивидендов, «если это будет соответствовать устойчивым интересам, целям и стратегии компании».

Представитель BASF заявил в беседе с Reuters, что холдинг по-прежнему намерен продать свою долю в Wintershall Dea и считает IPO лучшим способом сделать это. Разногласия с LetterOne в компании не прокомментировали.

Wintershall Dea была образована в 2019 г. в результате слияния нефтегазовых активов BASF и LetterOne. По собственным данным, компания является крупнейшим независимым производителем газа и нефти в Европе. Wintershall Dea ведет добычу в Норвегии, Германии и в России (совместно с «Газпромом») а также работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных