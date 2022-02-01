Хакеры атаковали IT-системы двух нефтяных компаний в Германии

Глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шенбом во вторник подтвердил факт совершения кибератаки, сообщило агентство dpa. По его словам, в результате пострадали 233 заправочные станции (в основном, на севере Германии), что составляет всего 1,7% от общего числа АЗС по стране. Он отметил, что на некоторых из этих станций нельзя было расплатиться кредитной картой или изменить цены на топливо, но в некоторых случаях можно было заплатить наличными.