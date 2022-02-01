Газета
Бизнес

Хакеры атаковали IT-системы двух нефтяных компаний в Германии

Ведомости

Хакеры атаковали IT-системы компаний Oiltanking GmbH Group и Mabanaft Group, занимающихся хранением и поставками нефти и нефтепродуктов. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на представителей компаний.

Сообщается, что кибератака была зафиксирована в минувшую субботу, 29 января. В обеих компаниях не стали раскрывать подробностей инцидента или называть подозреваемых, заявив, что работают над установлением последствий атаки.

Oiltanking и Mabanaft отметили, что атака повлияла на их деятельность в Германии. Oiltanking, которой принадлежат терминалы для хранения продуктов нефтехимии, газа и нефти, по-прежнему управляет своими объектами на мировых рынках. При этом Oiltanking Deutschland GmbH — подразделение Mabanaft, которое занимается терминалами в Германии, — работает с ограничениями.

Немецкая «дочка» Mabanaft также объявила о форс-мажоре, который затронул большую часть ее операций по внутренним поставкам в Германии. Компания является импортером, оптовым продавцом и поставщиком мазута, бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и других нефтепродуктов. Обе компании заявили, что они стремятся восстановить свою работу в нормальном режиме на всех терминалах в кратчайшие сроки.

Глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шенбом во вторник подтвердил факт совершения кибератаки, сообщило агентство dpa. По его словам, в результате пострадали 233 заправочные станции (в основном, на севере Германии), что составляет всего 1,7% от общего числа АЗС по стране. Он отметил, что на некоторых из этих станций нельзя было расплатиться кредитной картой или изменить цены на топливо, но в некоторых случаях можно было заплатить наличными.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных