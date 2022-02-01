Хакеры атаковали IT-системы двух нефтяных компаний в Германии
Хакеры атаковали IT-системы компаний Oiltanking GmbH Group и Mabanaft Group, занимающихся хранением и поставками нефти и нефтепродуктов. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на представителей компаний.
Сообщается, что кибератака была зафиксирована в минувшую субботу, 29 января. В обеих компаниях не стали раскрывать подробностей инцидента или называть подозреваемых, заявив, что работают над установлением последствий атаки.
Oiltanking и Mabanaft отметили, что атака повлияла на их деятельность в Германии. Oiltanking, которой принадлежат терминалы для хранения продуктов нефтехимии, газа и нефти, по-прежнему управляет своими объектами на мировых рынках. При этом Oiltanking Deutschland GmbH — подразделение Mabanaft, которое занимается терминалами в Германии, — работает с ограничениями.
Немецкая «дочка» Mabanaft также объявила о форс-мажоре, который затронул большую часть ее операций по внутренним поставкам в Германии. Компания является импортером, оптовым продавцом и поставщиком мазута, бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и других нефтепродуктов. Обе компании заявили, что они стремятся восстановить свою работу в нормальном режиме на всех терминалах в кратчайшие сроки.
Глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шенбом во вторник подтвердил факт совершения кибератаки, сообщило агентство dpa. По его словам, в результате пострадали 233 заправочные станции (в основном, на севере Германии), что составляет всего 1,7% от общего числа АЗС по стране. Он отметил, что на некоторых из этих станций нельзя было расплатиться кредитной картой или изменить цены на топливо, но в некоторых случаях можно было заплатить наличными.