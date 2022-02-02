McDonald’s в России сменил гендиректора
Генеральным директором McDonald’s в России назначен вице-президент по трансформации компании Олег Пароев, сообщила пресс-служба McDonald’s. Нынешний гендиректор Марк Карена покинет компанию в конце февраля. Он руководил McDonald's в России с 2018 г. Почему решено сменить руководство – неизвестно.
Пароев начал работать в McDonald’s в России в 2015 г. на посту главного финансового директора. В апреле прошлого года он был назначен вице-президентом по трансформации. Пароев отвечал за работу нового отдела компании, в том числе за группу технологий, работу с большими данными и за трансформацию бизнеса. За это время под его руководством компания запустила функции мобильного заказа и оплаты через приложение.
Олег Пароев окончил МГИМО по направлению «Международные экономические отношения». Он начал карьеру в Kodak, а затем работал в Philip Morris и Diageo Russia.