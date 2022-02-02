McDonald’s в России сменил гендиректора

Пароев начал работать в McDonald’s в России в 2015 г. на посту главного финансового директора. В апреле прошлого года он был назначен вице-президентом по трансформации. Пароев отвечал за работу нового отдела компании, в том числе за группу технологий, работу с большими данными и за трансформацию бизнеса. За это время под его руководством компания запустила функции мобильного заказа и оплаты через приложение.