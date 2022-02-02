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McDonald’s в России сменил гендиректора

Ведомости

Генеральным директором McDonald’s в России назначен вице-президент по трансформации компании Олег Пароев, сообщила пресс-служба McDonald’s. Нынешний гендиректор Марк Карена покинет компанию в конце февраля. Он руководил McDonald's в России с 2018 г. Почему решено сменить руководство – неизвестно.

Пароев начал работать в McDonald’s в России в 2015 г. на посту главного финансового директора. В апреле прошлого года он был назначен вице-президентом по трансформации. Пароев отвечал за работу нового отдела компании, в том числе за группу технологий, работу с большими данными и за трансформацию бизнеса. За это время под его руководством компания запустила функции мобильного заказа и оплаты через приложение.

Олег Пароев окончил МГИМО по направлению «Международные экономические отношения». Он начал карьеру в Kodak, а затем работал в Philip Morris и Diageo Russia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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