Почему компания решила сменить гендиректора – неизвестно Денис Абрамов / Ведомости

В российском McDonald's сменился гендиректор. Им стал Олег Пароев. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в компании. В ЕГРЮЛ содержатся такие же сведения.

Представитель McDonald's пока не ответил на запрос «Ведомостей». В Linkedin есть страница Олега Пароева, на которой указано, что он выпускник МГИМО (1998 г.). С 2015 г. он занимал должность финансового директора McDonald's в России, говорится там же. Из данных в Linkedin следует, что до этого Пароев работал в Diageo и Philip Morris.

У McDonald's в России два основных юрлица – ООО «Макдоналдс» и АО «Москва-Макдоналдс». До апреля 2018 г. их гендиректором был Алексей Семенов, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Хамзат Хасбулатов, который открыл первый McDonald's в России, занимает должность президента российской сети.

Именно Семенов занимался оперативным управлением компании в последние несколько лет, рассказывал «Ведомостям» один из партнеров компании и подтверждал источник в McDonald’s. Почему решено сменить гендиректора – неизвестно.

Корреспондент «Ведомостей» отправила Семенову письмо на рабочий адрес, но оно вернулось обратно: «Возникла проблема в работе почтового ящика получателя».

Первый McDonald's был открыт в России в 1990 г. До 2013 г. он развивался самостоятельно через ООО «Макдоналдс» и АО «Москва-Макдоналдс». Сейчас им принадлежат заведения в Центральной России, не считая тех, что в аэропортах. В 2013 г. McDonald's принял решение дальше развиваться в России по франшизе.

Сейчас франшизой владеют еще несколько компаний. За пределами Центральной России McDonald's развивают ООО «Гид» и ООО «СПП». Первая принадлежит предпринимателю Александру Говору. По данным «СПАРК-Интерфакса», он является акционером «Нефтехимсервиса», который занимается строительством нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской области. Второй компанией владеет бизнесмен Кайрат Боранбаев, чья дочь замужем за внуком президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. McDonald's в аэропортах (два в «Пулково» и один в «Шереметьево») принадлежат компании «Росинтер», которая развивает «IL патио», «Планета суши», «Шикари» и владеет франшизой в России TGI Fridays и Costa Coffee.

Условия франшизы McDonald's для российского рынка никогда не раскрывались. Открытие одного заведения может обойтись от 60 млн до 120 млн руб., писал РБК. Всего в России 646 McDonald's.

Как McDonald's открывался в России