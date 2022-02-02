ФАС обязала агрегаторов такси объяснить повышение цен
Инициатором проверки стал председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов. В своем письме он указал, что согласно исследованию Tinkoff Data, в 2022 г. стоимость поездок на такси выросла на 24% по сравнению со средней ценой в 2021 г. Шатунов полагает, что агрегаторы определяют «тип электронного устройства» пользователя и в зависимости от модели смартфона и устанавливают «динамическую стоимость» за поездку — чем дороже модель устройства, тем дороже будет стоимость услуги.
Шатунов попросил председателя Госдумы Бориса Чернышова отправить депутатский запрос в ФАС, чтобы в ведомстве проверили повышение цен на такси в предновогодние и новогодние дни, а также определить, используют ли агрегаторы специальные «технологические системы» для определения модели смартфонов своих клиентов.
ФАС дал агрегаторам 10 дней на предоставление ответа. Компании должны будут предоставить сведения о поездках на такси в Москве и Казани с 1 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г., а также за аналогичный период прошлого года. Помимо этого агрегаторам придется объяснить «установление различных цен на поездки» в зависимости от типа мобильного устройства клиента.
В конце декабря 2021 г. дептранс Москвы направлял официальные письма всем крупным агрегаторам такси и таксомоторным компаниям с просьбой заранее проинформировать пассажиров о возможном повышении стоимости поездки во время новогодних праздников, а также не завышать цены в этот период. В ведомстве поясняли, что в преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы часто завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке.