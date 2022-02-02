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ФАС обязала агрегаторов такси объяснить повышение цен

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала агрегаторов такси объяснить повышение цен на поездки по Москве и Казани в предновогодние и новогодние дни, сообщает Forbes со ссылкой на копию письма, которое ведомство направило в «Яндекс.Такси», такси DiDi, «Ситимобил» и такси Gett.

Инициатором проверки стал председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов. В своем письме он указал, что согласно исследованию Tinkoff Data, в 2022 г. стоимость поездок на такси выросла на 24% по сравнению со средней ценой в 2021 г. Шатунов полагает, что агрегаторы определяют «тип электронного устройства» пользователя и в зависимости от модели смартфона и устанавливают «динамическую стоимость» за поездку — чем дороже модель устройства, тем дороже будет стоимость услуги.

Шатунов попросил председателя Госдумы Бориса Чернышова отправить депутатский запрос в ФАС, чтобы в ведомстве проверили повышение цен на такси в предновогодние и новогодние дни, а также определить, используют ли агрегаторы специальные «технологические системы» для определения модели смартфонов своих клиентов.

ФАС дал агрегаторам 10 дней на предоставление ответа. Компании должны будут предоставить сведения о поездках на такси в Москве и Казани с 1 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г., а также за аналогичный период прошлого года. Помимо этого агрегаторам придется объяснить «установление различных цен на поездки» в зависимости от типа мобильного устройства клиента.

В конце декабря 2021 г. дептранс Москвы направлял официальные письма всем крупным агрегаторам такси и таксомоторным компаниям с просьбой заранее проинформировать пассажиров о возможном повышении стоимости поездки во время новогодних праздников, а также не завышать цены в этот период. В ведомстве поясняли, что в преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы часто завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных