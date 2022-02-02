ФАС обязала агрегаторов такси объяснить повышение цен

В конце декабря 2021 г. дептранс Москвы направлял официальные письма всем крупным агрегаторам такси и таксомоторным компаниям с просьбой заранее проинформировать пассажиров о возможном повышении стоимости поездки во время новогодних праздников, а также не завышать цены в этот период. В ведомстве поясняли, что в преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы часто завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке.