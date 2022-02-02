Продажи суперъяхт в мире установили исторический рекорд

В компании отмечают, что продажи суперъяхт в каждый месяц 2021 г. были значительно выше средних значений в 2017-2019 гг. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в текущем году. Дефицит качественного предложения на вторичном рынке, вероятно, окажется временной проблемой, считают в компании. По мере роста цен у владельцев суперъяхт будет больше соблазна продать свои суда и равновесие на рынке восстановится. Кроме того, цепочки поставок начинают возвращаться к нормальной работе, а верфи научились работать безопасно, отмечается в обзоре. Ожидается, что в связи с ростом числа заказов и объемов строительства количество суперъяхт в мире вырастет в краткосрочной и среднесрочной перспективе.