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Бизнес

Продажи суперъяхт в мире установили исторический рекорд

Ведомости

В 2021 г. продажи суперъяхт в мире достигли рекордного значения за всю историю наблюдений, говорится в обзоре аналитической компании VesselsValue. В прошлом году богатейшие люди мира купили 887 суперъяхт. Это на 77% больше, чем годом ранее (500 штук), и в два раза больше, чем в допандемийном 2019-м (429).

Среди основных факторов, повлиявших на рост спроса, в VesselsValue назвали рост капиталов, низкие процентные ставки и растущую потребность богатейших людей в уединении на фоне пандемии. Согласно подсчетам благотворительной организации Oxfam, совокупное состояние десяти богатейших людей мира с начала пандемии выросло более чем в два раза — с $700 млрд до $1,5 трлн.

Как отмечают аналитики, в настоящее время объем вторичного рынка суперъяхт сокращается, что указывает на рост спроса и приведет к дальнейшему росту цен. Ситуацию усугубляют перебои с поставками и нехватка рабочих рук, из-за чего загруженность верфей растет, а строительство новых судов занимает больше времени.

Хотя яхты обычно не считаются выгодной инвестицией, пандемия изменила ситуацию, отметил руководитель отдела суперъяхт VesselsValue Сэм Такер в комментарии Bloomberg. За прошлый год они подорожали на 5-8%. «Сейчас прекрасное время для владельцев яхт, — сказал Такер. — Те, кто сделали покупку год назад, теперь потенциально могут продать с прибылью, насладившись целым сезоном бесплатного яхтинга».

В компании отмечают, что продажи суперъяхт в каждый месяц 2021 г. были значительно выше средних значений в 2017-2019 гг. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в текущем году. Дефицит качественного предложения на вторичном рынке, вероятно, окажется временной проблемой, считают в компании. По мере роста цен у владельцев суперъяхт будет больше соблазна продать свои суда и равновесие на рынке восстановится. Кроме того, цепочки поставок начинают возвращаться к нормальной работе, а верфи научились работать безопасно, отмечается в обзоре. Ожидается, что в связи с ростом числа заказов и объемов строительства количество суперъяхт в мире вырастет в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных