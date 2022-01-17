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Состояние 10 богатейших людей мира удвоилось за время пандемии и достигло $1,5 трлн

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Совокупное состояние десяти богатейших людей мира с начала пандемии COVID-19 выросло более чем в два раза — с $700 млрд до $1,5 трлн, подсчитали в международной благотворительной организации Oxfam.

Расчеты организации основаны на списке богатейших миллиардеров планеты по версии Forbes, а также данных Всемирного банка и швейцарского Credit Suisse с марта 2020-го по ноябрь 2021-го. За это время, по подсчетам Oxfam, доходы 99% населения планеты уменьшились.

В первую десятку богатейших людей мира по рейтингу Forbes входят Илон Маск ($268,1 млрд), Джефф Безос ($188 млрд), Бернард Арно ($187,5 млрд), Билл Гейтс ($134,5 млрд), Ларри Эллисон ($120,1 млрд), Ларри Пейдж ($119,4 млрд), Марк Цукерберг ($117,5 млрд), Уоррен Баффетт ($116,9 млрд), Сергей Брин ($115,1 млрд) и Стив Балмер ($98,5 млрд).

В отчете Oxfam, озаглавленном «Неравенство убивает», говорится, что вместе этим десяти предпринимателям принадлежит больше, чем беднейшим 3,1 млрд человек. Если бы они тратили по миллиону долларов в день, им потребовалось бы 414 лет для того, чтобы потратить свое совокупное богатство, отмечают авторы документа. За время пандемии состояние 2755 миллиардеров мира выросло больше, чем за 14 лет до этого, в том числе благодаря стремительному росту фондового рынка, усилению монополий и приватизации, следует из отчета.

Для сокращения неравенства в организации предложили ввести прогрессивное налогообложение, положить конец существованию «налоговых гаваней» и уклонению корпораций от уплаты налогов. Так, утверждают аналитики Oxfam, 99%-ный «налог солидарности» на прирост стоимости капитала за время пандемии принес бы бюджетам государств порядка $812 млрд, чего было бы достаточно для производства вакцин для населения всего мира и восполнения нехватки средств для финансирования мер по борьбе с изменением климата, систем здравоохранения и мер социальной поддержки.

Ранее по теме: Самые успешные предприниматели мира разбогатели за год на $458 млрд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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