Состояние 10 богатейших людей мира удвоилось за время пандемии и достигло $1,5 трлн
Совокупное состояние десяти богатейших людей мира с начала пандемии COVID-19 выросло более чем в два раза — с $700 млрд до $1,5 трлн, подсчитали в международной благотворительной организации Oxfam.
Расчеты организации основаны на списке богатейших миллиардеров планеты по версии Forbes, а также данных Всемирного банка и швейцарского Credit Suisse с марта 2020-го по ноябрь 2021-го. За это время, по подсчетам Oxfam, доходы 99% населения планеты уменьшились.
В первую десятку богатейших людей мира по рейтингу Forbes входят Илон Маск ($268,1 млрд), Джефф Безос ($188 млрд), Бернард Арно ($187,5 млрд), Билл Гейтс ($134,5 млрд), Ларри Эллисон ($120,1 млрд), Ларри Пейдж ($119,4 млрд), Марк Цукерберг ($117,5 млрд), Уоррен Баффетт ($116,9 млрд), Сергей Брин ($115,1 млрд) и Стив Балмер ($98,5 млрд).
В отчете Oxfam, озаглавленном «Неравенство убивает», говорится, что вместе этим десяти предпринимателям принадлежит больше, чем беднейшим 3,1 млрд человек. Если бы они тратили по миллиону долларов в день, им потребовалось бы 414 лет для того, чтобы потратить свое совокупное богатство, отмечают авторы документа. За время пандемии состояние 2755 миллиардеров мира выросло больше, чем за 14 лет до этого, в том числе благодаря стремительному росту фондового рынка, усилению монополий и приватизации, следует из отчета.
Для сокращения неравенства в организации предложили ввести прогрессивное налогообложение, положить конец существованию «налоговых гаваней» и уклонению корпораций от уплаты налогов. Так, утверждают аналитики Oxfam, 99%-ный «налог солидарности» на прирост стоимости капитала за время пандемии принес бы бюджетам государств порядка $812 млрд, чего было бы достаточно для производства вакцин для населения всего мира и восполнения нехватки средств для финансирования мер по борьбе с изменением климата, систем здравоохранения и мер социальной поддержки.