Состояние 10 богатейших людей мира удвоилось за время пандемии и достигло $1,5 трлн

В отчете Oxfam, озаглавленном «Неравенство убивает», говорится, что вместе этим десяти предпринимателям принадлежит больше, чем беднейшим 3,1 млрд человек. Если бы они тратили по миллиону долларов в день, им потребовалось бы 414 лет для того, чтобы потратить свое совокупное богатство, отмечают авторы документа. За время пандемии состояние 2755 миллиардеров мира выросло больше, чем за 14 лет до этого, в том числе благодаря стремительному росту фондового рынка, усилению монополий и приватизации, следует из отчета.